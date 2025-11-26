A Coruña abre el plazo de inscripción en los campamentos de Navidad en centros cívicos

El Ayuntamiento de A Coruña ha abierto este miércoles el período de inscripción en los campamentos de Navidad de los centros cívicos municipales, que comenzarán a partir del 22 de diciembre y que contarán con más de 500 plazas.

La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, ha señalado que será una oferta de ocio durante el período no lectivo que busca mejorar la conciliación de las familias.

A esta iniciativa municipal, hay que sumar las 144 plazas de los campamentos deportivos de Navidad, que ya fueron adjudicadas. Serán un total de 35 grupos de 15 participantes.

Las actividades se celebrarán en los 22 centros cívicos municipales en horario de 10.00 a 14.00 horas y ampliado de 9.00 a 14.30 horas. El período de preinscripción se cerrará este viernes, día 28.