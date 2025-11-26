Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña abre el plazo de inscripción en los campamentos de Navidad en centros cívicos

Redacción
26/11/2025 13:24
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Ayuntamiento de A Coruña ha abierto este miércoles el período de inscripción en los campamentos de Navidad de los centros cívicos municipales, que comenzarán a partir del 22 de diciembre y que contarán con más de 500 plazas.

La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, ha señalado que será una oferta de ocio durante el período no lectivo que busca mejorar la conciliación de las familias.

A esta iniciativa municipal, hay que sumar las 144 plazas de los campamentos deportivos de Navidad, que ya fueron adjudicadas. Serán un total de 35 grupos de 15 participantes.

Las actividades se celebrarán en los 22 centros cívicos municipales en horario de 10.00 a 14.00 horas y ampliado de 9.00 a 14.30 horas. El período de preinscripción se cerrará este viernes, día 28.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Radar móvil de la Guardia Civil de Tráfico

Cazan a un vecino de A Coruña conduciendo a 181 kilómetros por hora en una zona limitada a 90
Redacción
elidealgallego-veggie

Santiago de Compostela, la ciudad más veggie de España
Contenido Patrocinado
El ideal gallego

La Audiencia Nacional pide al PSOE los pagos en efectivo efectuados entre 2017 y 2024
EFE
Una persona sentada a la mesa con una cesta de Navidad

¿Cómo enviar desde A Coruña una cesta de Navidad?
Redacción