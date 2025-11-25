Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Una discoteca de A Coruña se llenará de cocodrilos y gaviotas

Será la noche del sábado y dedicado a la mediana edad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
25/11/2025 17:47
Carlos Bau, durante una actuación reciente | The Clab
Carlos Bau, durante una actuación reciente | The Clab
The Clab
The Clab se llenará de cocodrilos y gaviotas este sábado (23.00 horas) para celebrar la última de las llamadas 'Noches Superpoperas'. Sin embargo, ese canto a la nostalgia ochentera no implicará llenar la sala de animales, como sí hubiera sucedido en el Pachá original, sino que la afirmación tiene que ver con la temática elegida por el cantautor residente Carlos Bau: una celebración de dos cumpleaños muy especiales en la música española: el 40 aniversario de 'Sufre mamón' y una efeméride idéntica para 'Por tierras escocesas', primer disco de Duncan Dhu.

El día en el que David Summers y Dani Martín compartieron pista en Chaston

El tirón de las dos fiestas anteriores, en las que se incluyó a la banda encabezada por David Summers, pero también a Mecano, El Canto del Loco o Los Secretos, asegura un nuevo llenazo en The Clab. “Los que vengan van a encontrar un ambiente de celebración de dos bandas históricas del pop español, y la celebración de una última noche muy especial”, subraya Carlos Bau, abrumado por la respuesta de la primera y la segunda noche superpopera. El precio de las entradas será de 14 euros.

Novedades por Navidad

No se quedan ahí las novedades para la movida nocturna coruñesa, pues la gerencia de The Clab ha anunciado dos novedades más: la vuelta de Chaston y las llamadas Xmas Sessions. En el caso de la discoteca que marcó una época se trata de una fiesta temática y nostálgica desde la medianoche del sábado.

Emilio Ron, en la pista de The Clab

Emilio Ron | “Recuerdo con nostalgia la época de Pachá, fue la más bonita de mi vida”

Por su parte, las sesiones navideñas permitirán, desde las 02.30 de la noche del sábado al domingo, incluir todas las consumiciones en un único pago de 15 euros, una medida.

