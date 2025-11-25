Un gran lazo azul unirá a todos contra las agresiones machistas en la explanada de Riazor este mediodía

Los jugadores del Dépor, el pasado domingo, con una pancarta Quintana

Administraciones y entidades sociales llevarán hoy a cabo diferentes acciones para concienciar sobre el Día de la Violencia contra la Mujer. Un año más, el Obelisco será el punto de encuentro de la masa social para denunciar y protestar por la lacra de la violencia de género. Así, la Coordinadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres en Galiza convoca a las 20.00 horas a los coruñeses bajo el lema ‘Combater a violencia institucional para acabar coa violencia machista’.

Dentro de la programación municipal, el día comenzará con una andaina destinada al público general a las 11.00 horas. Partirá desde dos puntos, la explanada de Riazor, y la del Frontón de la ciudad deportiva de la Torre. El punto de encuentro será el mirador del Matadero, a las 11.30 horas.

Más tarde, a las 12.15, de nuevo en la explanada de Riazor, se procederá a la lectura del manifiesto por el 25-N y a la formación del tradicional lazo humano. Minutos antes, a las 12.00 horas en el monumento de la plaza Pablo Iglesias, la Plataforma pola Igualdade e Contra a Violencia de Xénero do Castrillón-Urbanización Soto Picus integrada por el centro cívico de O Castrillón, la biblioteca municipal, la escuela infantil Carricanta y su ANPA, el colegio Fernández Latorre y su ANPA, el IES Monte das Moas y su asociación de padres y madres correspondiente, además de la Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto IAR, organiza la colocación del lazo Picus y un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista.

Universidad

Por otra parte, la Facultad de Derecho acogerá, a las 10.30 horas, la lectura del manifiesto de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para este 25-N. El salón de Grados de la misma facultad será escenario de la presentación de la campaña realizada con motivo de este día, cuyo lema es ‘Bro, meu, neno: non cales’, así como de otras iniciativas para la prevención de las violencias machistas en la Universidad de A Coruña (UDC). En ella participarán el rector de la universidad, Ricardo Cao, y la vicerrectora de Igualdad y Diversidad, Cristina López.

En el área metropolitana, el castillo de Santa Cruz se iluminará de color violeta, dando visibilidad a esta fecha para manifestar el compromiso municipal con la erradicación de las violencias machistas. Otras instituciones, como la Delegación del Gobierno, leerán el manifiesto por el 25-N, acto al que acudirá la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, entre otros. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asistirá a las 13.00 horas a un acto institucional en Expocoruña. 