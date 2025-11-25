Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un gran lazo azul unirá a todos contra las agresiones machistas en la explanada de Riazor este mediodía

Abel Peña
Abel Peña
25/11/2025 06:30
Los jugadores del Dépor, el pasado domingo, con una pancarta
Los jugadores del Dépor, el pasado domingo, con una pancarta
Quintana

Administraciones y entidades sociales llevarán hoy a cabo diferentes acciones para concienciar sobre el Día de la Violencia contra la Mujer. Un año más, el Obelisco será el punto de encuentro de la masa social para denunciar y protestar por la lacra de la violencia de género. Así, la Coordinadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres en Galiza convoca a las 20.00 horas a los coruñeses bajo el lema ‘Combater a violencia institucional para acabar coa violencia machista’.

Dentro de la programación municipal, el día comenzará con una andaina destinada al público general a las 11.00 horas. Partirá desde dos puntos, la explanada de Riazor, y la del Frontón de la ciudad deportiva de la Torre. El punto de encuentro será el mirador del Matadero, a las 11.30 horas.

Más tarde, a las 12.15, de nuevo en la explanada de Riazor, se procederá a la lectura del manifiesto por el 25-N y a la formación del tradicional lazo humano. Minutos antes, a las 12.00 horas en el monumento de la plaza Pablo Iglesias, la Plataforma pola Igualdade e Contra a Violencia de Xénero do Castrillón-Urbanización Soto Picus integrada por el centro cívico de O Castrillón, la biblioteca municipal, la escuela infantil Carricanta y su ANPA, el colegio Fernández Latorre y su ANPA, el IES Monte das Moas y su asociación de padres y madres correspondiente, además de la Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto IAR, organiza la colocación del lazo Picus y un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista.

Universidad

Por otra parte, la Facultad de Derecho acogerá, a las 10.30 horas, la lectura del manifiesto de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para este 25-N. El salón de Grados de la misma facultad será escenario de la presentación de la campaña realizada con motivo de este día, cuyo lema es ‘Bro, meu, neno: non cales’, así como de otras iniciativas para la prevención de las violencias machistas en la Universidad de A Coruña (UDC). En ella participarán el rector de la universidad, Ricardo Cao, y la vicerrectora de Igualdad y Diversidad, Cristina López.

En el área metropolitana, el castillo de Santa Cruz se iluminará de color violeta, dando visibilidad a esta fecha para manifestar el compromiso municipal con la erradicación de las violencias machistas. Otras instituciones, como la Delegación del Gobierno, leerán el manifiesto por el 25-N, acto al que acudirá la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, entre otros. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asistirá a las 13.00 horas a un acto institucional en Expocoruña.

Te puede interesar

El ideal gallego

La glorieta del Che, en Oleiros, se cuela en un ránking nacional de "mamotretos"
Noelia Díaz
Estudiantes del CEIP Graxal de Cambre, en la elaboración del mural con pinturas fotocatalíticas anticontaminante

Los “pequeños mecenas” que pintan la semilla del arraigo sobre la pared de sus colegios
Dani Sánchez
Los integrantes de León Benavente, en una imagen promocional

León Benavente | "Para emocionar, no puedes pensar en agradar al público”
Óscar Ulla
La gripe ataca con fuerza este año

Por qué Australia predice nuestra gripe: la pista que sigue A Coruña
Lucía Crujeiras