Tinho cantará al son de los 2000 en la Gala 11 de 'Operación Triunfo'

Tinho en la Gala 10 de Operación Triunfo OT

Nueva semana y, como cada martes a las 16.00 horas, nuevo reparto de temas para los concursantes de Operación Triunfo 2025, uno de los últimos de esta edición.

La Gala 10 de este lunes estuvo llena de emociones, pues Téyou fue la expulsada, Guillo Rist y Crespo son los nuevos nominados, Tinho se convirtió en favorito por segunda vez y los triunfitos descubrieron las 10 nuevas fechas de su gira, que pasará por A Coruña.

La Gala 11 de OT estará marcada por la eliminación de la inmunidad para el favorito y el nombramiento de los 3 primeros semifinalistas, designados por el jurado. Es por esto que la elección de temas, a pesar de ser corta, es de lo más emocionante, pues hay canciones de todos los estilos y años.

Tinho, que fue el favorito de la semana y el último en tener la inmunidad, cantará un tema del año 2000: 'I´m Outta Love', de Anastacia, que pisó el plató de Operación Triunfo en la segunda edición del formato, según explicó Noemí Galera.

Los nominados, como siempre, tuvieron la oportunidad de escoger sus temas. Crespo tiró por un rollo urbano con 'Columbia' de Quevedo, mientras que Guillo Rist, que afronta su segunda nominación consecutiva, optó por una balada de Shawn Mendes: 'Wonder'.

El resto del reparto de temas queda así: