Los cuatro tipos de cenas de Navidad en A Coruña

El Showroom es uno de los locales que ofrece cenas y primera copa German Barreiros

En todo grupo de amigos y plantilla laboral existe un 'condenado' a asumir uno de los roles más desagradecidos, estresantes y complicados que se pueden atribuir en estas fechas: encontrar el sitio perfecto para la reunión más esperada del año. Y por perfecto se entienden que vaya más allá de las tres 'b' (bueno, bonito y barato). Sin embargo, por fortuna para ese ejercicio de estoicismo, el abanico de posibilidades ha dejado atrás el concepto tradicional y ha llevado a otro tipo de establecimientos a crear una experiencia alternativa. Desde un local solo para los comensales a plantar la mesa en medio de una pista de baile, existe un plan a medida de todo tipo de público.

Tradicionales

Hace semanas que el teléfono arde en los restaurantes, aunque para ciertos particulares el cliente sigue prefiriendo la negociación cara a cara y el apretón de manos.

Según Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, las grandes cocinas se han quedado prácticamente sin sitio. “Muchísimos restaurantes ya están llenos, porque la gente está reservando con antelación. El volumen es fuerte y los números son similares al año pasado”, afirma, además de pronosticar que “los locales van a estar todos llenos”. Frente a la inflación y la subida de la cesta de la compra, el cerrar los precios con antelación ayuda a contener la subida del ticket.

De primera copa

No hay reunión de amigos que se termine con el postre. El chupito y la primera copa sustituyen a la sobremesa más tradicional, y por eso locales como Showroom, entre San Andrés y Torreiroofrecen empalmar ambos momentos en el mismo sitio. Será el séptimo año consecutivo en el que ofrezcan un servicio semejante: cena con catering, música y una selección musical ochentera y noventera. Todo un dardo a la sensibilidad de un público objetivo muy concreto, y que por ejemplo protagoniza el alce del tardeo- “La idea es que la gente se quede a tomar copas, sin tener que andar cogiendo el coche o cambiándose de local”, sentencia.

Más de 3.300 personas ya han reservado en el Attica21 Coruña para las comidas y cenas de Navidad Más información

A pesar de que la mayor parte del aforo está completo, todavía es posible encontrar alguna opción suelta, especialmente los viernes. La cena tipo está entre los 15 y 20 comensales.

Discotecas

Dos de los destinos nocturnos más buscados, el Cine París y The Clab, aumentan su oferta para incorporarse al mundo de las cenas. En ambos casos los eventos cuentan con la opción de catering a partir de las 21.00 horas. Es posible resolver el plan con 20 euros y las consumiciones incluidas.

Según advierte la propiedad, la disponibilidad de fechas es casi nula y el modelo son reuniones de empresa en las que los trabajadores no quieren estar sentados. Inditex, según dicen, es el principal cliente.

Las impresionantes cifras de la noche de Halloween en A Coruña Más información

Eventos

Para los más celosos de su privacidad está la opción de locales privados, cerrados. El último en sumarse a la oferta fue Atempo, en la avenida de Arteixo. Su dueño lo anunció en septiembre como “el local que lo va a petar en las cenas de Navidad”.

El nuevo local para eventos en A Coruña que “lo va a petar en las cenas de Navidad” Más información

Existen diferentes planes y menús, y los interesados pueden encontrar aún alguna fecha.