Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los cuatro tipos de cenas de Navidad en A Coruña

Los principales restaurantes agotan sus plazas para los eventos de grupo durante el mes de diciembre, aunque hay alternativas menos tradicionales

Guillermo Parga
Guillermo Parga
25/11/2025 15:31
El Showroom es uno de los locales que ofrece cenas y primera copa
El Showroom es uno de los locales que ofrece cenas y primera copa
German Barreiros
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

En todo grupo de amigos y plantilla laboral existe un 'condenado' a asumir uno de los roles más desagradecidos, estresantes y complicados que se pueden atribuir en estas fechas: encontrar el sitio perfecto para la reunión más esperada del año. Y por perfecto se entienden que vaya más allá de las tres 'b' (bueno, bonito y barato). Sin embargo, por fortuna para ese ejercicio de estoicismo, el abanico de posibilidades ha dejado atrás el concepto tradicional y ha llevado a otro tipo de establecimientos a crear una experiencia alternativa. Desde un local solo para los comensales a plantar la mesa en medio de una pista de baile, existe un plan a medida de todo tipo de público.

Tradicionales

Hace semanas que el teléfono arde en los restaurantes, aunque para ciertos particulares el cliente sigue prefiriendo la negociación cara a cara y el apretón de manos. 

Según Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, las grandes cocinas se han quedado prácticamente sin sitio. “Muchísimos restaurantes ya están llenos, porque la gente está reservando con antelación. El volumen es fuerte y los números son similares al año pasado”, afirma, además de pronosticar que “los locales van a estar todos llenos”. Frente a la inflación y la subida de la cesta de la compra, el cerrar los precios con antelación ayuda a contener la subida del ticket.

De primera copa

No hay reunión de amigos que se termine con el postre. El chupito y la primera copa sustituyen a la sobremesa más tradicional, y por eso locales como Showroom, entre San Andrés y Torreiroofrecen empalmar ambos momentos en el mismo sitio. Será el séptimo año consecutivo en el que ofrezcan un servicio semejante: cena con catering, música y una selección musical ochentera y noventera. Todo un dardo a la sensibilidad de un público objetivo muy concreto, y que por ejemplo protagoniza el alce del tardeo- “La idea es que la gente se quede a tomar copas, sin tener que andar cogiendo el coche o cambiándose de local”, sentencia.

Comedor del Attica21 Coruña

Más de 3.300 personas ya han reservado en el Attica21 Coruña para las comidas y cenas de Navidad

Más información

A pesar de que la mayor parte del aforo está completo, todavía es posible encontrar alguna opción suelta, especialmente los viernes. La cena tipo está entre los 15 y 20 comensales.

Discotecas

Dos de los destinos nocturnos más buscados, el Cine París y The Clab, aumentan su oferta para incorporarse al mundo de las cenas. En ambos casos los eventos cuentan con la opción de catering a partir de las 21.00 horas. Es posible resolver el plan con 20 euros y las consumiciones incluidas. 

Según advierte la propiedad, la disponibilidad de fechas es casi nula y el modelo son reuniones de empresa en las que los trabajadores no quieren estar sentados. Inditex, según dicen, es el principal cliente.

Celebración de la noche de Halloween en The Clab

Las impresionantes cifras de la noche de Halloween en A Coruña

Más información

Eventos

Para los más celosos de su privacidad está la opción de locales privados, cerrados. El último en sumarse a la oferta fue Atempo, en la avenida de Arteixo. Su dueño lo anunció en septiembre como “el local que lo va a petar en las cenas de Navidad”.

El nuevo local para eventos en A Coruña que “lo va a petar en las cenas de Navidad”

Más información

Existen diferentes planes y menús, y los interesados pueden encontrar aún alguna fecha.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Feria de Empleo Talento Joven, celebrada ayer en Palexco

A la caza de una de las 300 ofertas de la Feria de Empleo de A Coruña: “Una breve conversación puede ser estratégica”
Iván Aguiar
Tinho en la Gala 10 de Operación Triunfo

Tinho cantará al son de los 2000 en la Gala 11 de 'Operación Triunfo'
Andrea López Ramos
El modelo Fisterra

Areanostra: una marca que nace de la costa gallega para recuperar la forma más natural de caminar
Lara Fontela
Roscón de Pan e Canela

Dónde comprar dulces navideños artesanos en A Coruña: cinco establecimientos imprescindibles
Lara Fontela