Los cuatro tipos de cenas de Navidad en A Coruña
Los principales restaurantes agotan sus plazas para los eventos de grupo durante el mes de diciembre, aunque hay alternativas menos tradicionales
En todo grupo de amigos y plantilla laboral existe un 'condenado' a asumir uno de los roles más desagradecidos, estresantes y complicados que se pueden atribuir en estas fechas: encontrar el sitio perfecto para la reunión más esperada del año. Y por perfecto se entienden que vaya más allá de las tres 'b' (bueno, bonito y barato). Sin embargo, por fortuna para ese ejercicio de estoicismo, el abanico de posibilidades ha dejado atrás el concepto tradicional y ha llevado a otro tipo de establecimientos a crear una experiencia alternativa. Desde un local solo para los comensales a plantar la mesa en medio de una pista de baile, existe un plan a medida de todo tipo de público.
Tradicionales
Hace semanas que el teléfono arde en los restaurantes, aunque para ciertos particulares el cliente sigue prefiriendo la negociación cara a cara y el apretón de manos.
Según Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, las grandes cocinas se han quedado prácticamente sin sitio. “Muchísimos restaurantes ya están llenos, porque la gente está reservando con antelación. El volumen es fuerte y los números son similares al año pasado”, afirma, además de pronosticar que “los locales van a estar todos llenos”. Frente a la inflación y la subida de la cesta de la compra, el cerrar los precios con antelación ayuda a contener la subida del ticket.
De primera copa
No hay reunión de amigos que se termine con el postre. El chupito y la primera copa sustituyen a la sobremesa más tradicional, y por eso locales como Showroom, entre San Andrés y Torreiroofrecen empalmar ambos momentos en el mismo sitio. Será el séptimo año consecutivo en el que ofrezcan un servicio semejante: cena con catering, música y una selección musical ochentera y noventera. Todo un dardo a la sensibilidad de un público objetivo muy concreto, y que por ejemplo protagoniza el alce del tardeo- “La idea es que la gente se quede a tomar copas, sin tener que andar cogiendo el coche o cambiándose de local”, sentencia.
A pesar de que la mayor parte del aforo está completo, todavía es posible encontrar alguna opción suelta, especialmente los viernes. La cena tipo está entre los 15 y 20 comensales.
Discotecas
Dos de los destinos nocturnos más buscados, el Cine París y The Clab, aumentan su oferta para incorporarse al mundo de las cenas. En ambos casos los eventos cuentan con la opción de catering a partir de las 21.00 horas. Es posible resolver el plan con 20 euros y las consumiciones incluidas.
Según advierte la propiedad, la disponibilidad de fechas es casi nula y el modelo son reuniones de empresa en las que los trabajadores no quieren estar sentados. Inditex, según dicen, es el principal cliente.
Eventos
Para los más celosos de su privacidad está la opción de locales privados, cerrados. El último en sumarse a la oferta fue Atempo, en la avenida de Arteixo. Su dueño lo anunció en septiembre como “el local que lo va a petar en las cenas de Navidad”.
Existen diferentes planes y menús, y los interesados pueden encontrar aún alguna fecha.