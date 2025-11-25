Mi cuenta

A Coruña

Los atascos por la obra de Alfonso Molina vuelven a Matogrande y San Cristóbal

El cierre del desvío a la AC-11 continuará hasta el viernes a las 13.00 horas y se espera que sigan las retenciones

Abel Peña
Abel Peña
25/11/2025 22:30
Un policia local dirige el tráfico en la rotonda de Matogrande, ayer
Un policia local dirige el tráfico en la rotonda de Matogrande, hoy
Carlota Blanco
Una vez más, las obras de Alfonso Molina han provocado fuertes retenciones. La Policía Local desplegó hoy un dispositivo en la rotonda de Matogrande para tratar de controlar la situación, que fue un calco del último corte: el del desvío de la avenida de San Cristóbal en dirección salida hacia Alfonso Molina.

Como antes, el cierre tuvo lugar a las diez de la mañana, pasada la hora punta más temprana. Esto obligaba al tráfico pesado procedente del polígono de A Grela a continuar hasta la rotonda de Matogrande, cambiar de sentido, y tomar el desvío en la dirección contraria de la avenida de San Cristóbal. Así se sobrecargó dicha rotonda, dado que el tráfico proveniente de A Grela, en muchos casos grandes camiones, se cruzó con el del puerto que bajaba por la avenida de Camilo José Cela.

Un panel avisa de un corte de tráfico por las obras en Alfonso Molina

Un proyecto que busca mejorar la seguridad del principal acceso a A Coruña y que tardó más de diez años en salir adelante

Más información

El corte continuará hasta la una de la tarde del viernes. Es de esperar que hasta entonces, sigan los problemas de circulación, así que desde la Delegación de Gobierno aconsejan para los largos recorridos circular por la AC-14, la DP-0512 y la avenida de García Sabell para luego incorporarse a la avenida de Alfonso Molina.

Otro itinerario alternativo que proponen es a través de la avenida de la Universidad y la de García Sabell para luego incorporarse de nuevo a la AC-11. El tercer itinerario alternativo es precisamente el que están usando la mayoría de los conductores, con la rotonda de Matogrande y el túnel de Eirís. Es el recorrido más corto y eso explica por qué se ha saturado tan pronto.

Corte de tráfico entre A Grela y Alfonso Molina

A Coruña inicia una semana plagada de cortes de tráfico: Cantones, Alfonso Molina, Matadero o Paseo Marítimo

Más información

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de remodelación de la avenida Alfonso Molina, con una inversión de 18,3 millones de euros. No queda más que armarse de paciencia, puesto que las obras afectan a más de 1,4 kilómetros de Alfonso Molina, Y porque está previsto que se prolonguen durante todo 2026.

