León Benavente | "Para emocionar, no puedes pensar en agradar al público”

Los integrantes de León Benavente, en una imagen promocional Cedida

Este sábado (20.00 horas), en el marco del octavo aniversario del Inn Club, llega a la sala León Benavente para presentar su último disco, ‘Nueva sinfonía sobre el caos’, un trabajo para el que, como explica el batería de la banda, Cesar Verdú, han contado por primera vez con un productor externo, Martí Perarnau, para aportar una nueva visión a su trabajo.

Dicen que es un disco más vitalista y luminoso que ‘ERA’. A la hora de escucharlo, da la sensación también de que es un poco más electrónico y bailable.

Totalmente. Queríamos hacer un disco, como has dicho, más que de baile, bailable, que tuviese su punto. Veníamos ya tratando esos dos mundos, el electrónico y el orgánico, entonces quisimos dar ese punto más electrónico. Jugamos un poco más con ese punto, que conlleva otro tratamiento a las baterías, otro enfoque y que hace que el resto de instrumentos también se adapte de otra manera y dé ese resultado más cercano a la electrónica, sin ser electrónica.

El hecho de trabajar con Perarnau y de autoeditarse, ¿cambia algo a la hora de entrar al estudio?

Sí. Bueno, el primer disco también fue una especie de autoedición. Después de haber acabado el contrato con Warner, queríamos probar eso, autoeditarnos, trabajar con el equipo que nosotros quisiésemos. Estamos contentos, pero no cerramos puertas a que, en un futuro, a lo mejor cambiemos cosas, sobre todo a nivel discográfico. Creemos que ha sido un buen paso, uno que tocaba dar en el momento en el que estamos.

Dicen que no se cierran puertas, pero el formato disco no se negocia.

Claro, somos una banda que concebimos así nuestra obra. Creemos que todo tiene un conjunto, pensamos en las canciones que van a convivir en un disco. Venimos de esa filosofía, algo que muchos grupos están dándose cuenta de que no es lo mismo escuchar canciones sueltas a escuchar la obra. Ya sea Rosalía, que está defendiendo que la obra se debe escuchar entera, o Rusowsky, que también se ha dado cuenta de que, después de muchos singles que ha ido sacando, también le apetecía hacer una obra y se ha dado cuenta de que no es lo mismo escuchar los discos con varias canciones, que solamente el goteo de singles separados.

¿Cómo suele ser la recepción del público en A Coruña?

Siempre ha sido muy buena. Hemos pasado muchas veces. La última, estuvimos en el Colón y, aun siendo butacas, la gente al segundo tema se levantó y empezó a bailar, se lo tomó como si fuese una sala, se olvidaban de las butacas. Nuestros conciertos son muy enérgicos, festivos, creo que eso el público lo nota desde el primer tema y se mete de lleno en este festín que montamos. Porque, al final, lo que queremos es que cuando entren a un concierto de León Benavente se olviden de los problemas del día a día por unas horas.

En la primera entrevista que dieron a El Ideal Gallego, en 2015, se encontraban en el lapso entre el primer y segundo disco. Abraham Boba nos hablaba de la gestión de las expectativas y del peso de saber cómo iba a responder el público a ese segundo disco. ¿Cómo gestionan ahora, con varios discos a la espalda, esas expectativas?

Lo que sucedió es que desde el primer disco subió todo muy rápido. En el segundo disco es donde se define todo y se ve hacia donde va la banda. En ese momento sí que teníamos esa responsabilidad de haber hecho un disco que funcionó bien y que el segundo era el que iba a definir el estilo y carácter de la banda. Después de tantos años, hacemos la música que nos emociona a nosotros, que nos hace disfrutar tocándola. Para que emocione a otras personas, no es bueno pensar en agradar al público, tienes que pensar en lo que te sale de forma auténtica, original y sincera. Es la única exigencia que tenemos.