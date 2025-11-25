Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Universidad de Santiago se doctora en ocio nocturno en la noche de A Coruña

Más de 3.000 estudiantes de ocho grados diferentes volverán a elegir la ciudad para su Fin de Año particular

Guillermo Parga
Guillermo Parga
25/11/2025 17:41
La sala Pelícano volverá a ser el epicentro de la fiesta universitaria
La sala Pelícano volverá a ser el epicentro de la fiesta universitaria
La Universidad de Santiago será, en sentido figurado, un campus de A Coruña. Y es que entre las muchas cosas en las que la capital herculina le come la tostada a Compostela también está el de ser un referente de la marcha de los jueves, algo que podría parecer impensable cuando los grados eran licenciaturas. Este jueves, más de 3.000 estudiantes de la USC se desplazarán a la sala Pelícano para celebrar el tradicional Fin de Año universitario.

De los creadores de los ‘juernes’ universitarios en A Coruña llegan los ‘márcoles’

Más información

No se trata de un experimento, sino de una tradición que ha llegado para quedarse, y con una demanda tan grande que el pasado jueves ya se celebró un pre Fin de Año. Por lo tanto, podría decirse que en realidad la capacidad de movilización es de 6.000 personas. Los trenes de media tarde del jueves y de primera hora del viernes se llenarán nuevamente de jóvenes de lentejuelas y traje. Se trata de estudiantes de ocho grados diferentes: Medicina, Enfermería, Matemáticcas, Odontología, Informática, Educación Infantil, Inteligencia Artficial y Psicología. Y los que se han quedado fuera, porque la demanda ha sido, según fuentes de la organización, superior a la de 2024. Es curioso comprobar cómo, en plena batalla por la descentralización del grado de Medicina, los estudiantes de la USC eligen A Coruña para su tiempo de asueto.

Santiago se vacía para llenar la noche de A Coruña

Más información

El precio de las entradas comenzó en 18 euros, con tres consumiciones incluidas, y debido a la demanda alcanzó los 25. Eso sí, la condición es que dos de las consumiciones deben ser Bacardi con Coca Cola

