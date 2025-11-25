La manifestación del 25-N toma las calles de A Coruña

Manifestantes por los Cantones Patricia G. Fraga

El tiempo acompañó y no llovió y apenas hizo frío. Pero aunque hubiera sido de otro modo, nada habría impedido que las casi mil personas (según estimaciones de la Policía Local y Nacional), la mitad que el año pasado, marcharan por el centro para protestar en contra de la violencia de género. Se trataba del acto más importante del 25-N, y las banderas y pancartas ondearon durante más de un ahora mientras se coreaban la consignas. Este año, contra la violencia institucional, como se detalló en un manifiesto leído frente a la Delegación del Gobierno.

"Patriarcado y capital alianza criminal" y "Fuera rosarios de nuestros ovarios" son algunas de las consignas que cantaron los manifestantes se concentraron junto al Obelisco, algo constreñidos por las obras de los Cantones. Con ellas, como es tradicional, había varias figurantes vestidas de blanco y con máscaras que recordaban a las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Sus nombres se encontraban en el suelo, escritas en cuartillas a modo de lápidas.

Marcharon ondeando las banderas de partidos (Sumar, PSOE, BNG) y de sindicatos (CIG, CCOO) que acompañaban a las organizaciones feministas, como la marcha de las mujeres. Durante todo el trayecto corearon lemas como “Machismo y capital, alianza criminal”, o “contra la violencia, ni un gramo de paciencia” o “Denuncia archivada, mujer asesinada”.

En el manifiesto, se denunció que la inacción o falta de perspectiva feminista en las instituciones también es violencia: “Combatir a violencia institucional para acabar coa violencia machista”. Reivindicando la organización como la mejor herramienta para acabar con el patriarcado, el discurso recordó que “los crímenes machistas son la expresión más brutal de la violencia patriarcal”.