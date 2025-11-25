La Gala 10 de 10 de Tinho en Operación Triunfo: favorito, gran actuación, concierto en A Coruña y respuesta de Inés Rey

Tinho canta 'Tempestades de sal' de Sés en Operación Triunfo Operación Triunfo

Probablemente Tinho no se habría imaginado nunca que la Gala 10 de Operación Triunfo iba a ser tan buena para él. El coruñés no hizo más que sumar alegrías durante todo el programa, que culminó haciéndose con el título de favorito de la semana, última vez que este supone la inmunidad para los concursantes en esta edición.

Pese a que fue una semana de nuevo compleja para el cantante coruñés, con 'blancazo' de letra en el pase de micros incluído, Tinho demostró que es un animal del escenario y llevó su increíble versión de las 'Tempestades de sal' de Sés a OT con una sensibilidad y energía que le valieron el reconocimiento de público y jurado. Como si de un concierto en el Playa Club o en la Mardi Gras se tratara, el artista herculino puso sobre el escenario todo su talento para ganarse su estancia en la Academia.

Durante la entrevista, Tinho también agradeció haber podido cantar esta canción en gallego sobre un escenario como el de OT para poder hablar sobre la represión lingüística.

Y si de conciertos se habla, el que les anunció a los concursantes Chenoa, presentadora del progama, hizo que Tinho casi llegase al cielo de la alegría: Operación Triunfo estará en A Coruña, concretamente, en el Coliseum, como parte de su gira. Incluso la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, le contestó a través de Instagram: "Vémonos en abril".

Ya llevaba dos grandes alegrías el coruñés y aún le faltaba el colofón. Junto a sus compañeras Olivia y Claudia Arenas fue elegido en el top-3 de favoritos. Ante su incredulidad, Tinho se llevó la última inmunidad de la edición, con el 30% de los votos. Además, ser favorito le dio una responsabilidad extra, un voto doble. Y es que tras nominar el jurado a Guille Toledano, Crespo, Guillo Rist y Claudia Arenas, los profesores salvaron a esta última, dejando a sus tres compañeros a 'merced' de las pizarras. Dos votos para Guillo, otros dos para Guille, y el de favorito de Tinho, para este último, que valió doble para salvarlo de una nominación en la que se quedaron Guillo Rist -salvado este lunes frente a Téyou, que se despidió de la Academia- y Crespo.