Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Gala 10 de 10 de Tinho en Operación Triunfo: favorito, gran actuación, concierto en A Coruña y respuesta de Inés Rey

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
25/11/2025 10:28
Tinho canta 'Tempestades de sal' de Sés en Operación Triunfo
Tinho canta 'Tempestades de sal' de Sés en Operación Triunfo
Operación Triunfo

Probablemente Tinho no se habría imaginado nunca que la Gala 10 de Operación Triunfo iba a ser tan buena para él. El coruñés no hizo más que sumar alegrías durante todo el programa, que culminó haciéndose con el título de favorito de la semana, última vez que este supone la inmunidad para los concursantes en esta edición. 

Tinho, durante la actuación de la Gala 9

Operación Triunfo estará en concierto en A Coruña: Tinho cumplirá su sueño de tocar en la ciudad

Más información

Pese a que fue una semana de nuevo compleja para el cantante coruñés, con 'blancazo' de letra en el pase de micros incluído, Tinho demostró que es un animal del escenario y llevó su increíble versión de las 'Tempestades de sal' de Sés a OT con una sensibilidad y energía que le valieron el reconocimiento de público y jurado. Como si de un concierto en el Playa Club o en la Mardi Gras se tratara, el artista herculino puso sobre el escenario todo su talento para ganarse su estancia en la Academia. 

Tinho cantando 'Beautiful Things' en la Gala 9 de Operación Triunfo

Tinho trae de vuelta la música gallega al plató de Operación Triunfo

Más información

Durante la entrevista, Tinho también agradeció haber podido cantar esta canción en gallego sobre un escenario como el de OT para poder hablar sobre la represión lingüística. 

Y si de conciertos se habla, el que les anunció a los concursantes Chenoa, presentadora del progama, hizo que Tinho casi llegase al cielo de la alegría: Operación Triunfo estará en A Coruña, concretamente, en el Coliseum, como parte de su gira. Incluso la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, le contestó a través de Instagram: "Vémonos en abril".

Tinho quiere actuar en las Fiestas de María Pita

Tinho, a Inés Rey: "Quiero tocar en las Fiestas de María Pita"

Más información

Ya llevaba dos grandes alegrías el coruñés y aún le faltaba el colofón. Junto a sus compañeras Olivia y Claudia Arenas fue elegido en el top-3 de favoritos. Ante su incredulidad, Tinho se llevó la última inmunidad de la edición, con el 30% de los votos. Además, ser favorito le dio una responsabilidad extra, un voto doble. Y es que tras nominar el jurado a Guille Toledano, Crespo, Guillo Rist y Claudia Arenas, los profesores salvaron a esta última, dejando a sus tres compañeros a 'merced' de las pizarras. Dos votos para Guillo, otros dos para Guille, y el de favorito de Tinho, para este último, que valió doble para salvarlo de una nominación en la que se quedaron Guillo Rist -salvado este lunes frente a Téyou, que se despidió de la Academia- y Crespo.

Te puede interesar

elidealgallego-egipto

Qué hacer en Egipto en Año Nuevo: ¿Vale la pena celebrarlo allí?
Contenido Patrocinado
El ideal gallego

La Policía alerta por el Black Friday de los doce ciberfraudes más frecuentes: "Te pueden vaciar la cuenta bancaria"
EP
La fiscal Teresa Peramato

El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
EFE
Parte del dinero incautado por la Policía

Desarticulan una banda criminal que robó 225.000 euros en joyas en Oleiros
Redacción