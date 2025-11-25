Hombres G volverán a A Coruña con su gira "Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026"

Concierto de Hombres G en el Coliseum El Ideal Gallego

Hombres G, una de las bandas más emblemáticas del pop-rock español, ha anunciado oficialmente su nueva gira “Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026”, un tour que recorrerá las principales ciudades del país y que hará parada en A Coruña el próximo 5 de diciembre, con un gran concierto en el Coliseum.

La gira acompaña al largometraje documental homónimo, que llegará a los cines el 30 de abril de 2026. Dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, el documental —un original de Movistar Plus+— propone un viaje íntimo y emocional por la historia y el presente de la banda, subrayando la energía, vigencia y conexión que mantienen con su público tras más de cuatro décadas de trayectoria.

Las entradas saldrán a la venta este viernes 28 de noviembre a las 10:00 horas a través de Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

El tour, que comenzará el 16 de mayo en Albacete y finalizará el 12 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid, pretende ser una gran celebración para varias generaciones de seguidores. Hombres G describe esta gira como “una fiesta y un homenaje a todos estos años vividos juntos”, subrayando que, tras 40 años de carrera, “el mejor momento de la banda es ahora”.