El AC Hotel A Coruña, en Matogrande, en una imagen de 2013 | pedro puig Pedro Puig

El barrio de Matogrande estaba a punto de experimentar un importante cambio hace 25 años, cuando el grupo de Antonio Catalán recibió el visto bueno del Ayuntamiento para construir un hotel en la zona. Hace 50 años el Deportivo Ciudad convocaba una reunión para dar un último impulso a las obras de su nueva sede social. Hace 75 años, tal día como hoy de 1950, el Gobierno central planeaba invertir 110 millones de pesetas en la construcción del ferrocarril entre Zamora y A Coruña. El 25 de noviembre de 1925 El Ideal Gallego informaba sobre las inminentes expropiaciones de varias casas en la avenida de Rubine, una medida adoptada según lo acordado dentro del plan especial para urbanizar el Ensanche.

Sábado, 25 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Vía libre para la construcción de un complejo hotelero en Matogrande

El grupo de Antonio Catalán ya cuenta con licencia para el complejo hotelero de Matogrande, que incluye un hotel de cuatro estrellas y un apartahotel. El proyecto se realizará sobre 31.000 metros cuadrados y contará con una inversión de 1.300 millones de pesetas. Las instalaciones contarán con espacios para oficinas, comercios y áreas de ocio.

Además, el Ayuntamiento ha admitido a trámite las ofertas presentadas por dos empresas constructoras para llevar a cabo diversas obras en la plaza pública que está situada en la calle de Monasterio de Cines, en el barrio de O Ventorrillo. La intención del gobierno municipal es remodelar esta zona para instalar un parque de juegos infantiles.

Por otra parte, cuando el 31 de diciembre las campanadas anuncien el nuevo milenio saldrá más caro coger un taxi. A partir del 1 de enero de 2001 la tarifa mínima nocturna se incrementará en 40 pesetas, pasando de 375 a 415 pesetas y la diurna en 35, es decir, de las 325 pesetas actuales a 360. El acuerdo alcanzado ayer, 24 de noviembre de 2000, entre el Ayuntamiento y la Asociación Local de Autotaxi se saldó con un incremento del 3,38 por ciento respecto a las tarifas vigentes en 2000.

Martes, 25 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | El Ayuntamiento coruñés envía un telegrama de adhesión a Juan Carlos I

Un telegrama de adhesión al Rey de España fue enviado, en la tarde del domingo, 23 de noviembre de 1975, por el alcalde accidental, don Odón Luis Abad Flores, a la Casa de Su Majestad, en nombre de la ciudad de La Coruña y de la Corporación Municipal.

Mañana publicará el BOE el decreto por el que se concede indulto general, firmado por el Rey don Juan Carlos I. El texto del decreto comienza diciendo: “Deseo comenzar mi reinado haciendo uso de la prerrogativa de gracia que me confiere el artículo sexto de la Ley Orgánica del Estado. La promulgación de este indulto general constituye asimismo un homenaje a la memoria de la egregia figura del Generalísimo Franco”. Se concede indulto a la totalidad de las penas y correctivos de privación de libertad y de privación del permiso de conducción superiores hasta tres años y de las pecuniarias, cualquiera que sea su cuantía.

Por otra parte, el Deportivo Ciudad convoca a todas sus fuerzas vivas para la tarde del día 28 de noviembre de 1975, viernes, a las ocho y cuarto, en la Casa del Deporte, con el fin de estudiar la forma de concluir las obras de su nueva sede social a la mayor brevedad posible.

Sábado, 25 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Ciento diez millones para el ferrocarril a Zamora

A fin de que el Ministerio de Obras Públicas pueda tener los planes de ejecución de trabajos a su cargo con la intensidad que reclaman las necesidades del país y la utilización de la mano de obra en forma que se eviten los trastornos que siempre origina el paro obrero, por el Gobierno ha sido enviado a las Cortes un proyecto de ley sobre fijación de la cuantía que el próximo año 1951 han de tener algunos créditos afectos al presupuesto de dicho Ministerio y cuya cifra total asciende a 191.674.725 pesetas.

Igualmente se amplía para dicho año la autorización para emitir Deuda del Estado del Tesoro con destino a los gastos derivados de la construcción de nuevos ferrocarriles, autorizándose hasta emitir 330 millones, de los cuales 110 se destinarán a la obra de infraestructura del ferrocarril de Zamora a La Coruña.

Miércoles, 25 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Expropiaciones en Rubine por el plan de Ensanche

La Comisión especial de Ensanche se ha ocupado en el asunto relativo a la expropiación de las casas de la avenida de Rubine que deben desaparecer por imposición del plan de Ensanche aprobado por Real decreto de 24 de mayo del año 1910. Se ha concertado en estos días del mes de noviembre de 1925 la expropiación de la casa número 58 y también se hallan en último trámite las correspondientes a los números 38 al 56 y 60.

Por otra parte, la Junta directiva de las Escuelas Gratuitas proyecta como en años anteriores la celebración de una fiesta infantil en Navidad. Repartirá prendas de abrigo y calzado entre los 240 niños y 180 niñas que reciben enseñanza en las Escuelas Gratuitas. Para tan plausible propósito se hace un llamamiento a la generosidad de las personas pudientes.