Frantisek Baluska | “Las plantas tienen inteligencia y se comunican entre ellas”

El investigador Frantisek Baluska, ayer, en la pasarela de acceso al castillo de Santa Cruz Quintana

Si existe alguien en el mundo académico que más ha insistido sobre la ‘vida oculta’ de los vegetales es, sin duda, Frantisek Baluska. El reconocido científico eslovaco del Instituto de Biología Celular Molecular de la Universidad de Bonn impartió ayer en el Centro de Formación e Experimentación Agraria de Guísamo una conferencia sobre neurobiología vegetal. A raíz de su visita, el investigador explica cómo las plantas perciben, procesan información y se comunican, ofreciendo una nueva visión sobre su capacidad para percibir y responder, además de su papel activo en los ecosistemas.

Usted habló sobre cómo las plantas perciben, procesan información y se comunican. ¿Cómo es esto exactamente?

Estamos convencidos de que las plantas son mucho más complejas de lo que dice la ciencia. Los vegetales tienen su propia inteligencia, factor cognitivo y son capaces de comunicarse entre ellos. También se comunican con los hongos, insectos y mucha veces la comunicación se realiza de una manera en la que el otro ente no está al tanto de que existe esta comunicación. De esta forma, podemos estar seguros de que las plantas también puedan tener un tipo de comunicación con los humanos. Digamos que no estamos al tanto de que los vegetales se comuniquen con nosotros, pero sí que es verdad que no podemos excluir esta posibilidad.

¿Los árboles se vuelven conservadores con la edad como las personas?

Podría ser. Es difícil saberlo. Desde que los árboles tienen un año van cambiando hasta que llegan a los cien, que es cuando tienen un desarrollo mucho más amplio. Los árboles más antiguos tienen mucho más conocimientos que los jóvenes.

¿Cree que la sociedad debe reconsiderar el papel activo y sensible de las plantas en sus ecosistemas?

Sí, es muy importante que nuestra sociedad –sobre todo en esta época difícil– entienda la complejidad de los vegetales. En este sentido, los árboles ancianos y los bosques son esenciales para el cambio climático.

¿Considera que no somos respetuosos, o no lo suficiente, con el mundo vegetal?

Hay gente que tiene mucha consideración con los vegetales pero, como civilización, los consideramos más herramientas que sistemas vivos. Es difícil decirlo pero si miramos cómo matan a muchos árboles y cómo los consideran, son más una herramienta que un ser vivo. La protección no es suficiente, necesitamos más. Utilizamos su madera para una gran cantidad de aspectos diferentes de la vida, desde la tecnología hasta para calentarnos. Es difícil mantener los árboles y protegerlos como es debido. Se ha mejorado en los últimos cien años, pero no es suficiente.

En A Coruña está habiendo mucho revuelo estos días por el traslado de un metrosidero, una de las especies más representativas de la ciudad. ¿Qué opina de todo esto?

Si tienen la tecnología necesaria para poder mover esta especie, ¿por qué no? Cuanto más anciano es el árbol, más difícil será moverlo, pero no debería haber ningún problema en su traslado, y menos si se mueve unos metros de su ubicación anterior.

¿Cuál sería su problemática?

Si sobrevive tras el traslado, no pasa nada. El problema es que con los árboles ancianos es mucho más difícil este proceso porque se necesita mucha tierra para realizar el traslado.