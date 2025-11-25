Estrellas Michelin en A Coruña: los hermanos Roca recuerdan sus platos en homenaje a la ciudad

Los hermanos Roca, durante su gira culinaria, que recaló en A Coruña Javier Alborés

Este martes, 25 de noviembre, se vuelven a entregar las Estrellas Michelin, los premios que reconocen la excelencia culinaria y gastronómica. Los Óscar de los restaurantes. Ese galardón que, en la última edición, solo pudo lucir en A Coruña el Árbore da Veira de Luis Veira. A la espera de que la gala pueda premiar con una segunda estrella al establecimiento del monte de San Pedro o que algún otro restaurante coruñés se sume al listado de reconocidos, los hermanos Roca, artífices del Celler de Can Roca y auténticos revolucionarios de la gastronomía española y mundial han recordado a través de sus redes sociales uno de los platos que realizaron en la gira que realizaron entre 2016 y 2018 por toda España, en concreto el menú creado en su estancia en A Coruña, primera parada de la gira gastronómica de Joan, Josep Y Jordi Roca.

"Alfombra de castañas con anguila ahumada, naranja confitada e hinojo", es el plato que recuerdan a través de sus redes sociales, de un menú compuesto por nueve aperitivos, seis paltos y tres postres en el que trasladaron su Celler catalán hasta A Coruña.

Empezó este con un bombón de artemisa, vermut Nordesia y laurel; seguido de tortilla de patata conde con botillo; escabeche de percebes al albariño; terciopelo de erizos; empanada de berberechos; tortilla de camarones; estrella de mar; almejas de Carril con mole verde, brioche frito de lacón y pimiento verde; ostra al albariño, puré de manzana, destilado de tierra, ajofermentado y limón; alfombra de castañas con anguila ahumada, naranja confitada e hinojo; cigalas marinadas en vinagre de albariño, con jugo de sus cabezas y algas; merluza al pil pil con verduras encurtidas; parmentier de bogavante con mole; llata de vaca rubia gallega, tuétano, tendón, grelos y setas; postre láctico con confitura de mirabeles; terciopelo de toffee, gelee de café y crema de queso San Simón, para terminar con bombón de chocolate y castañas asadas, en un menú, hecho con los mejores productos de la gastronomía gallega y coruñesa.