Espectacular persecución en A Coruña para detener a un hombre en busca y captura

Los policías cercaron al "fugitivo" en el Paseo Marítimo El Ideal Gallego

Un amplio operativo policial sorprendió este martes a vecinos en la zona de Monte Alto y la playa del Matadero, donde un hombre en busca y captura fue finalmente detenido tras una arriesgada huida entre rocas y acantilados.

El individuo, según fuentes consultadas, fue localizado por los agentes en una zona rocosa del litoral. Al percatarse de su presencia, emprendió la huida a gran velocidad, descendiendo desde Monte Alto mientras varios policías de paisano corrían tras él.

Para cerrar el cerco, se movilizaron tres patrullas y un vehículo adicional, en un operativo que generó gran expectación entre quienes se encontraban en el entorno marítimo. La persecución continuó hasta la playa del Matadero, donde finalmente fue alcanzado y reducido por los agentes.

Fuentes policiales confirman que el hombre estaba en situación de busca y captura, y que su comportamiento llamó la atención de los agentes, quienes lograron interceptarlo tras localizarlo entre las rocas del litoral.