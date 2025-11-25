Mi cuenta

A Coruña

Espectacular persecución en A Coruña para detener a un hombre en busca y captura

Guillermo Parga
Guillermo Parga
25/11/2025 09:58
Los policías lograron detener al "fugitivo" en el Paseo Marítimo
Los policías cercaron al "fugitivo" en el Paseo Marítimo
El Ideal Gallego

Un amplio operativo policial sorprendió este martes a vecinos en la zona de Monte Alto y la playa del Matadero, donde un hombre en busca y captura fue finalmente detenido tras una arriesgada huida entre rocas y acantilados.

El individuo, según fuentes consultadas, fue localizado por los agentes en una zona rocosa del litoral. Al percatarse de su presencia, emprendió la huida a gran velocidad, descendiendo desde Monte Alto mientras varios policías de paisano corrían tras él.

Para cerrar el cerco, se movilizaron tres patrullas y un vehículo adicional, en un operativo que generó gran expectación entre quienes se encontraban en el entorno marítimo. La persecución continuó hasta la playa del Matadero, donde finalmente fue alcanzado y reducido por los agentes.

Los policías lograron detener al "fugitivo" en el Paseo Marítimo
Los policías cercaron al "fugitivo" en el Paseo Marítimo
El Ideal Gallego

Fuentes policiales confirman que el hombre estaba en situación de busca y captura, y que su comportamiento llamó la atención de los agentes, quienes lograron interceptarlo tras localizarlo entre las rocas del litoral.

Noela Rey Méndez