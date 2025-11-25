El sopranista Samuel Mariño llena el Teatro Colón en su debut

Debut de Samuel Mariño en la 73 Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña Alfonso Rego

El sopranista Samuel Mariño debutó hoy en Galicia dentro de la 73 Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña. Una actuación llena de emociones que deleitó al público que asistió a la cita en el Teatro Colón.

El artista venezolano, acompañado al piano por Jonathan Ware, presentó un programa diseñado especialmente para el público de la temporada coruñesa y que se centró en el barroco con arias que forman parte de su segundo disco ´Lumina´ y otras piezas de ´Sopranista!´, disco nominado a dos premios Opus Klassik.

En su actuación de esta noche en el Teatro Colón, Samuel Mariño comenzó con el aria barroca de Marc-Antoine Charpentier, Feuillage vert, de ´Les Arts Florissants´; seguido por Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau y Hai Luli de Pauline Viardot. Sonó Piangerò la sorte mia, de Händel, y Voi avete un cor fedele, de Mozart.

En la segunda parte incluyó la pieza mozartiana Voi che sapete, aria de Cherubino en ´Le nozze di Figaro; así como la muy exigente Bel raggio lusinghier, de la apoteosis de ´Semiramide´, de Rossini. Ya mirando hacia el belcantismo, se escuchó el aria de I Capuleti e I Montecchi, otro alarde gracias a Tu sola, o mia Giulietta / Deh! Tu, bell’ anima, de Bellini.

Incluyó Song to the Moon, de ´Rusalka de Dvořák . La obra de Franz Liszt apareció con Oh! Quand je dors, sobre la poética de Victor Hugo, del grupo de ocho melodías compuestas entre 1842 y 1844. De Reynaldo Hahn se escuchó À Chloris. Hahn recurre a un poema tomado de Théophile de Viau. Finalmente, Hai Luli y Havanaise, de Pauline Viardot.

Cita final de la 73 Temporada

Tras esta noche la temporada lírica encara su últimas dos citas en torno a la única ópera de Claude Debussy: Pelléas et Mélisande. Por un lado el 4 de noviembre, en el auditorio de la sede Afundación, el periodista Rubén Amón, que ofrecerá una conferencia en la que se profundizará en la obra, en una cita de acceso libre hasta completar aforo que comenzará a las 19 horas.

Por otro lado el viernes, 5 de noviembre, Pelléas et Mélisande se interpretará en el Teatro Colón (19 horas). Un encuentro en el que el maestro José Miguel Pérez Sierra será el conductor de la Orquesta Sinfónica de Galicia y que reunirá sobre el escenario un elenco en el que se unirán artistas nacionales e internacionales.

Sobre el escenario Sabrina Gárdez como Mélisande; Edward Nelson en el rol de Pelléas; Jean- Fernand Setti regresa esta temporada a A Coruña, esta vez para convertirse en Golaud; Igor Durlovski será Arkel; Mónica Redondo se convertirá en Geneviève.

Belén Vaquero, finalista en el curso de interpretación vocal 2024 será Yniold y Javier Agudo interpreta a Medecin. Junto a todos ellos estará el Coro Gaos bajo la dirección de Fernando Briones. Las última entradas están a la venta en ataquilla.com y la plaza de Ourense