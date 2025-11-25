El precio “disparado” de la almeja hace temer a los placeros de A Coruña de cara a las fiestas

Almejas en un puesto de la plaza de Lugo Javier Alborés

Los mercados municipales de A Coruña encaran su mejor época. Los placeros atienden todo tipo de consultas, apuntan pedidos y venden al día productos con vistas a las fiestas navideñas. Algunos incluso reconocen que “es el mejor momento para comprar”, ya que, ahora mismo, hay “de todo”. Sin embargo, el alto precio de un clásico de la Navidad hace temer a los vendedores: la almeja.

“El precio está disparado, es una auténtica locura. A ver cómo va en las próximas semanas, pero la previsión para las fiestas, si sigue así, no es muy buena. Está muy por encima de lo normal, diez o doce euros más cara”, comenta Óscar Martínez, de Pescadería Nortemar, en la plaza de Lugo. Si la babosa suele estar a 35 euros el kilo, actualmente está a 47, mientras que el valor de la de tamaño pequeño ronda los cuarenta euros, cuando lo habitual es 26 el kilo.

Por lo demás, destaca el placero, “lo que más se está llevando para congelar es el camarón. La centolla está a buen precio, de 25 a 35 euros, y el percebe, de muy buena calidad, oscila entre los 60 y los 130 euros. Pescado de horno hay de todo”.

El buen estado del mar permite llevar a cabo las faenas sin dificultad. Según Teri Ceán, del mismo mercado, “la gente está empezando a llevar vieiras y centolla para congelar, ya que los precios de momento no se dispararon mucho”. El pulpo, añade, “es también un opción que se llevan, aunque este año está caro, pero de sabor, genial”. Víctor Conde, de Pescados Víctor, resalta lo “barata” que está la lubina, a 28 euros.