Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Concurso de Tapas Picadillo se celebrará en Navidad

El Ayuntamiento de A Coruña abre el plazo para participar en el certamen gastronómico más antiguo de Galicia 

Lara Fernández
Lara Fernández
25/11/2025 14:19
Ganadores de 2024
Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña convoca una nueva edición del Concurso de Tapas Picadillo, que este año celebra su XXI edición entre los días 18 y 28 de diciembre. El que es el certamen gastronómico más antiguo de Galicia, coincidirá, de esta forma, con Navidad.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó la importancia de esta iniciativa "para apoyar el sector hostelero y reforzar la oferta turística y cultural de la ciudad en estas fechas, fomentando, al mismo tiempo, el uso de productos gallegos y de proximidad en un formato atractivo para el público". El plazo de inscripción estará abierto desde este miércoles, 26 de noviembre, hasta las 23.59 horas del 5 de diciembre. La inscripción es gratuita y deberá formalizarse a través del formulario disponible en la web del certamen: www.tapaspicadillo.es.

El concurso contará con dos categorías principales: Tapa Creativa (propuestas que destaquen por su innovación culinaria y técnica), Tapa Recetario Picadillo (elaboraciones basadas en las recetas tradicionales gallegas del recetario 'La cocina práctica', del coruñés Picadillo.

Las tapas participantes deberán elaborarse de forma artesanal, empleando preferentemente productos gallegos con indicación geográfica protegida o de kilómetro cero. Se promoverá la inclusión de propuestas aptas para personas celíacas, veganas o vegetarianas, garantizando su seguridad alimentaria. El precio de las tapas deberá situarse entre los tres y cinco euros. Los locales ganadores recibirán un diploma acreditativo y un premio en metálico de 1.000 euros por categoría.

Te puede interesar

Almejas en un puesto de la plaza de Lugo

El precio “disparado” de la almeja hace temer a los placeros de A Coruña de cara a las fiestas
Lara Fernández
Mesoiro inundacion

La Xunta alerta a los vecinos de Mesoiro del riesgo de inundación
Abel Peña
Bus urbano en Vigo

La Fiscalía pide que se prohíba a un octogenario viajar en bus urbano en Vigo tras un acto de exhibicionismo
EP
Los hermanos Roca, durante su gira culinaria, que recaló en A Coruña

Estrellas Michelin en A Coruña: los hermanos Roca recuerdan sus platos en homenaje a la ciudad
Noela Rey Méndez