El Concurso de Tapas Picadillo se celebrará en Navidad

El Ayuntamiento de A Coruña convoca una nueva edición del Concurso de Tapas Picadillo, que este año celebra su XXI edición entre los días 18 y 28 de diciembre. El que es el certamen gastronómico más antiguo de Galicia, coincidirá, de esta forma, con Navidad.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó la importancia de esta iniciativa "para apoyar el sector hostelero y reforzar la oferta turística y cultural de la ciudad en estas fechas, fomentando, al mismo tiempo, el uso de productos gallegos y de proximidad en un formato atractivo para el público". El plazo de inscripción estará abierto desde este miércoles, 26 de noviembre, hasta las 23.59 horas del 5 de diciembre. La inscripción es gratuita y deberá formalizarse a través del formulario disponible en la web del certamen: www.tapaspicadillo.es.

El concurso contará con dos categorías principales: Tapa Creativa (propuestas que destaquen por su innovación culinaria y técnica), Tapa Recetario Picadillo (elaboraciones basadas en las recetas tradicionales gallegas del recetario 'La cocina práctica', del coruñés Picadillo.

Las tapas participantes deberán elaborarse de forma artesanal, empleando preferentemente productos gallegos con indicación geográfica protegida o de kilómetro cero. Se promoverá la inclusión de propuestas aptas para personas celíacas, veganas o vegetarianas, garantizando su seguridad alimentaria. El precio de las tapas deberá situarse entre los tres y cinco euros. Los locales ganadores recibirán un diploma acreditativo y un premio en metálico de 1.000 euros por categoría.