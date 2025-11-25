Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Coliseum suma una cita más para 2026: Carolina Durante trae su gira a A Coruña

Óscar Ulla
Óscar Ulla
25/11/2025 20:24
Los miembros de Carolina Durante
Los miembros de Carolina Durante
EFE
Cuando aún todavía resta algo más de un mes, y varios conciertos, para cerrar el año, el Coliseum sigue sumando fechas para su calendario de 2026. La última incorporación es la banda madrileña Carolina Durante.

Tras la publicación de 'Elige tu propia aventura' y la consecuente gira de presentación, la banda cierra ciclo con 'Fin de la aventura' y una sucesión de conciertos por ciudades como Madrid, la propia A Coruña, Bilbao, Barcelona, Valencia, Buenos Aires, Bogotá o Ciudad de México.  

En el Coliseum recalarán el 12 de diciembre, justo una semana después de que haga lo propio Hombres G, que esta mañana anunciaban también su presencia en el multiusos herculino en 2026.

Hombres g coliseum 2015 @ quintana

Hombres G volverán a A Coruña con su gira "Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026"

El concierto comenzará a las 21.00 horas y las entradas ya están a la venta a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com

Más citas

Carolina Durante se suma así a una lista de actuaciones ya previstas para el próximo año en el recinto de Alfonso Molina, como las de Eladio Carrión, Amaia, Mikel Izal, Amaral, Celtas Cortos, Hijos de la Ruina, Viva Suecia, Dani Fernández, Iván Ferreiro, Dani Martín (por partida doble), Bad Gyal, Pablo Alborán, Aitana, La Oreja de Van Gogh (también por partida doble) y los mentados Hombres G.

La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero y Eva Amaral se convertirán el próximo año en las 'reinas' del multiusos coruñés

