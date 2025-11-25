Por qué Australia predice nuestra gripe: la pista que sigue A Coruña

La gripe ataca con fuerza este año Archivo El Ideal Gallego

Australia es nuestro Ohio, ese lugar mágico que funciona como un espejo perfecto de lo que ocurrirá en las elecciones. Solo que en este caso no tiene nada que ver con la política, sino con la gripe. Como las mesas electorales de Aragón en España o Betanzos en Galicia, lo que suele ocurrir en el país oceánico en cuanto a infecciones respiratorias se cumple en A Coruña.

El adelanto de la temporada activó pronto todos los mecanismos de vigilancia en el Chuac. Ya desde septiembre se empezaban a ver casos en el hospital, lo que podía indicar que se venía una época intensa que empezaba a preocupar a los profesionales.

Pero como “no hay dos temporadas de la gripe iguales”, su inicio tampoco era un indicador fiable de lo que vendría con el paso de los meses. Sí lo era Australia, donde la temporada había comenzado antes de lo normal y sus casos se habían alargado en el tiempo.

El motivo

A Coruña ya lleva tiempo fijándose en este país para saber cómo evolucionará la influenza. Y es que, como pasa con otros sectores, como el de la moda, el cono sur actúa como referencia. “Ellos van con seis meses menos. Lo que nosotros jugamos en el mes de octubre, a ellos les suele pasar en abril, cuando es su otoño y su invierno”, explica el jefe de Neumología del Chuac, Pedro Marcos Rodríguez.

Casi setenta ingresados por esta infección respiratoria hay actualmente en el Chuac mientras la vacunación se encuentra en torno al 50%

Esto permite conocer cómo se va moviendo un virus que, a nivel global, “siempre va buscando el frío”, el ambiente donde se maneja y vive mejor. “A veces hay mutaciones y la temporada no termina siendo igual, pero siempre intentamos tener el cono sur (australiano) de referencia”, puntualiza el especialista, quien asegura que, además, Australia “tiene un sistema de vigilancia que funciona muy bien”.

Y, de momento, ese espejo está funcionado, por lo que todo parece apuntar a que, si la gripe sigue el mismo camino que en Australia, “deberíamos estar haciendo pico entre la tercera semana de diciembre”.

Por el momento, los casos siguen al alza en el hospital, que ya registra 69 ingresados con gripe, uno de ellos en la UCI. Las cuatro últimas semanas es cuando más se notó el aumento continuado de pacientes, que superan el pico del año anterior, alcanzado en enero, cuando se registraron 59 hospitalizados.

Todo ello mientras la vacunación sigue avanzando. Este lunes comenzaba la campaña extraordinaria para las personas de entre 60 y 69 años que aún no fueron citadas, en tanto que la inmunización ronda el 50% en la población de 60 en adelante y los niños de 0 a 11 años.

Materno

Pero Australia no es la única pista que el área sanitaria sigue para prever la evolución de la influenza. El “otro gran marcador” que les sirve de base es la “demanda de la población infantil”. “Nos comunicamos mucho con los pediatras y, cuando en el Materno hay mucha actividad, contamos que a las tres o cuatro semanas es cuando más actividad habrá en el Chuac”, explica Pedro Marcos.

Algo que también se está cumpliendo, pues estas semanas el hospital recibe “muchas visitas a Urgencias”. Los centros sanitarios se organizan todos los años para atender este aumento en la carga asistencial, pero el neumólogo confesaba cierta “preocupación” al tener más casos que “en el peor momento” de la temporada pasada.

Desde agosto

Con todo, aún existe otra pista más que ya indicaba en agosto lo que esperaba. Y es que las farmacias también actúan como vigilantes y son clave para detectar tendencias en la circulación del virus a partir de la venta de test y medicamentos.

En el caso de A Coruña ciudad, son seis las que forman parte de esta red. Una de ellas la de Paula Briones, en la avenida de Arteixo, que a finales de agosto registraba un aumento en la demanda de pruebas que revelaban un “repunte” de gripe A. En aquel entonces todavía se notaba en los hospitales, donde era el covid el que atacaba con más intensidad, pero en septiembre comenzó a llegar y, hasta el día de hoy, no ha parado.