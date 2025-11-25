Mi cuenta

A Coruña

La Xunta alerta a los vecinos de Mesoiro del riesgo de inundación

La Consellería de Medio Ambiente instaló 16 carteles en este tramo del río Monelos

Abel Peña
Abel Peña
25/11/2025 14:13
Mesoiro inundacion
Carl infantil en Mesoiro Viejo
CEDIDA

De unos días a esta parte, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, se ha dedicado a sembrar de paneles en Mesoiro Viejo. En ellos advierten del riesgo de inundación de esta zona, oficialmente conocida como  Área de Risco Potencial Significativo de inundación (Arpsi) Río de Pastoriza, El objetivo se concienciar a la ciudadanía

La ARPSI Río de Pastoriza está localizada íntegramente en el municipio herculino, y comprende también el polígono de Pocomaco. Pertenece al grupo IV, en el que se incluyen las zonas de mayor peligrosidad desde el punto de vista de los desbordamientos.  

Aguas de Galicia colocó ya este tipo de indicadores en 16 municipios Gondomar, Bueu, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Carnota, Vimianzo, Zas, Carballo, Arteixo, Sada, Fene, Neda, Cedeira, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos e A Coruña.

En el caso de Mesoiro Viejo, los carteles constan de seis paneles generales con información específica sobre la zona y el protocolo de actuación en caso de desbordamiento. Además, se han plantado otros diez carteles más pequeños y otros dos paneles infantiles.  

