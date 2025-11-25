Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A la caza de una de las 300 ofertas de la Feria de Empleo de A Coruña: “Una breve conversación puede ser estratégica”

La iniciativa de la Cámara de Comercio reúne a más de 600 jóvenes que quieren conseguir trabajo

Iván Aguiar
Iván Aguiar
25/11/2025 16:33
Feria de Empleo Talento Joven, celebrada ayer en Palexco
Feria de Empleo Talento Joven, celebrada ayer en Palexco
Germán Barreiros
El palacio de exposiciones y congresos de A Coruña, Palexco, registró este martes un lleno total con la celebración de la XVIII Feria de Empleo Talento Joven de la Cámara de Comercio. Más de 600 personas participaron en esta iniciativa, que cada año consigue reunir a más personas.

El objetivo de los asistentes, principalmente personas de edades comprendidas entre 16 y 29 años, era claro: conseguir alguna de las 300 vacantes que se ofertan en este evento, al que las empresas acuden para contratar a nuevos empleados.

Es el caso de Ignacio Carballo, un joven que realiza un curso del organismo cameral “para sacarse el carné” de conducir y se enteró de que existía esta oportunidad y decidió presentarse. “Vengo a intentar conseguir trabajo”, explicó.

Entrega de los Premios Consello Social UDC 2024-2025, con la presencia de Antonio Abril (cuarto por la derecha)

Un exdirectivo de Amancio Ortega: "Lo que es bueno para Inditex, es bueno para España"

Carmen García es otra de las personas que acudió a esta feria. En su caso, indica que conoció esta iniciativa a través de otro curso de la Cámara. En concreto, de garantía juvenil. “Vengo a buscar trabajo temporal a media jornada”, detalló.

Entre las 66 empresas participantes, destacó la presencia de Repsol, Citanias, elPulpo, Nauterra (anteriormente denominada Calvo), Louzao, Gadisa Horta Coslada, Acciona, Carrefour, Leroy Merlin, Generali o Aluman.

Las vacantes anunciadas abarcaron todo tipo de puestos de trabajo, como delineantes, informáticos, soldadores, ingenieros industriales o vigilantes de seguridad.

Funcionamiento

La jefa del servicio de formación de la Cámara de Comercio, Sofía Ramos, explicó que esta iniciativa ofrece “muchas oportunidades” a los asistentes, ya que hay una amplia variedad de ofertas.

Feria de Empleo en Palexco

Para poder optar a uno de estos puestos de trabajo, las personas que acuden a la feria deben aportar un currículo a las empresas y participar en una pequeña entrevista con el personal de las compañías. “Pretendemos continuar con la puesta en común de necesidades de capital humano”, afirmó.

Como novedad, en esta edición, la Cámara ofreció un servicio de asesoramiento para orientar a aquellos jóvenes que tienen ideas emprendedoras. En el transcurso de la jornada los asistentes también pudieron asistir a talleres en los que se abordaron estrategias útiles para participar en procesos de selección.

A Coruña, destino navideño: los mercadillos más esperados en la ciudad y el área

El vicepresidente primero de la Cámara, Antonio Abril, fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes con un discurso en el que explicó que esta feria sirve para tender “puentes” entre empresas y jóvenes. También les aconsejó que aprovechasen “cada contacto” realizado durante este evento porque en el futuro puede ser útil. “Que os conozcan es una oportunidad. Una breve conversación puede ser estratégica”, aseguró. 

Además, hizo hincapié en que España necesita a más “emprendedores” y añadió que “las empresas” quieren contar con “intraemprendedores” que aporten nuevas ideas para mejorar el negocio. También apuntó a tres ideas para poder tener éxito: esfuerzo, mérito y trabajo.

