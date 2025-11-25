A Coruña se convertirá en capital del 'Universo Makina'

Buenri volverá a A Coruña tras haber actuado en el puerto el pasado septiembre Carlota Blanco

A finales del pasado siglo y principios del actual, hubo un género musical de la electrónica, basado en BPM altos y caracterizado por sus melodías, que era el rey a orillas del Mediterráneo, sobre todo en Cataluña y partes de Valencia.

La música mákina vive en la actualidad una suerte de revival que ya no se circunscribe al este de la península, sino que está tomando todo el país y buena parte de Europa. Y dos de las caras más visibles del auge original y de esta vuelta al pasado, Pastis y Buenri, se lanzarán de nuevo a la carretera el próximo mes de diciembre para tomar todo el país con su concepto 'Universo Makina'.

Junto a Dj Sisu traerán su espectáculo a la sala Pelícano el próximo mes de enero, en una colaboración con la promotora local Wake Up.

El 24 de enero de 2026 montarán su característica cabina a tres bandas para traer de vuelta los clásicos de la música mákina al otro lado de la península, donde en su momento no tuvo el mismo auge que en Cataluña, donde en torno a este género se crearon discotecas míticas como Pont Aeri o el Xque, que precisamente llegaron a capitanear Pastis y Buenri. Este concepto de cabina, triangular, se instalará en medio de la pista de Pelícano

Recientemente ya tenían prevista otra visita a A Coruña, en el puerto el pasado septiembre, en el marco del Wake Up Festival. Aunque, finalmente debido a problemas de salud, solo una parte de la dupla, Buenri, pudo rendir visita a la urbe herculina.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma online Midnight.