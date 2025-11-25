A Coruña inicia los trabajos para la puesta en funcionamiento de las dos primeras bases de BiciCoruña de Xuxán

Estación de BiciCoruña Archivo

El Ayuntamiento de A Coruña instaló las primeras bases de BiciCoruña en el barrio de Xuxán, que suma dos nuevas estaciones del servicio municipal al amparo del plan de expansión que está impulsando el Gobierno de Inés Rey en todos los distritos de la ciudad.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, apuntó que la localización de estas dos bases se hizo atendiendo al hecho de que Xuxán ya cuenta con un recorrido de carril-bici, “por lo que optamos por localizar ambas estaciones muy cerca de la vía ciclable, aprovechando su existencia previa”. En este sentido, una de las bases estará situada en el cruce entre la avenida de Xuxán y la cuesta de conexión con la avenida de las Fresas de Eirís. La segunda, también en la avenida de Xuxán, en la intersección con la calle Galán.

Como ya es habitual en estos casos, la instalación de las bases irá sucesiva de las pruebas técnicas y la sincronización del software del sistema. “La puesta en calle de las estaciones siempre es el primer paso del procedimiento. A continuación es cuando se ejecutan las tareas previas a la puesta en funcionamiento”, explicó Díaz.