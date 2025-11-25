Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña, destino navideño: los mercadillos más esperados en la ciudad y el área

De Expoconvento al Mercado de las Nubes. De María Pita a Oza-Cesuras. La comarca se llena de planes para disfrutar de postales navideñas a través de los clásicos mercadillos

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
25/11/2025 11:36

A Coruña contará esta Navidad con un gran mercado de Navidad al estilo de los centroeuropeos como el Christkindlesmarkt de Núremberg, el de Colonia, el de Viena o el de Varsovia. Treinta puestos de artesanía y comercio y otros diez de hostelería iluminarán María Pita en unas jornadas navideñas en las que se podrá disfrutar de cosas como vino caliente, chocolate, crepes, churros, gofres, joyas, productos de artesanía, complementos, ropa o decoración de Navidad. 

María Pita iluminada por las luces de Navidad

Así será la Navidad en A Coruña

Funcionará desde este viernes, cuando se encenderán las luces de la ciudad para dar inicio oficial a las fiestas, y tendrá un horario de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas, con ampliación hasta las 23.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos. Pero el de María Pita no es el único mercado navideño que se podrá disfrutar en A Coruña y su área, donde habrá otras ofertas para poder disfrutar de estas fechas. 

Guía completa de la Navidad en A Coruña

La Navidad, después del encendido, empieza con una cita ya marcada en rojo para los amantes de la gastronomía de estas fechas: Expoconvento. La feria del dulce navideño regresa del 3 al 8 de diciembre a la iglesia de los Capuchinos (Federico Tapia, 71) con novedades como el dulce de leche o los licores, pero sin olvidar sus clásicos turrones, bizcochos marroquinos o mazapanes.

Expoconvento, la feria de los dulces navideños de A Coruña

Otro clásico navideño es el Mercado das Nubes de Nadal, que regresa al mercado de San Agustín los días 19, 20 y 21 de diciembre. 

Mercado das Nubes de Nadal
Mercado das Nubes de Nadal

La solidaridad será el punto de partida del mercadillo navideño solidario que se celebrará en Olé Studio (Calle Cantábrico, 2, bajo izquierda) los días 13 y 14 de diciembre. "Con tu compra ayudamos a financiar materiales para niños y niñas de familias vulnerables", señalan desde la organización, Olé Studio y Danza L'Atelier, que destinarán lo recaudado a Poten100mos. 

Además, el Cantón Pequeño acoge O Mercadillo, una opción que busca recaudar fondos en beneficio de la Cocina Económica. 

La técnica del 'felting', artesanía con lana y fieltro, será la protagonista del mercadillo navideño que Besos de Lana organizará en A Coruña los días 12 y 13 de diciembre de 17.00 a 20.00 horas. Será en Un Lugar en el Mundo, en el bajo del número 7 de la calle Riazor. 

En el área también disfrutarán del formato de mercadillo navideño, como el que pondrá en marcha Oza-Cesuras el 21 de diciembre de 10.30 a 14.30 horas, en las inmediaciones del consistorio de Oza, y en el que el protagonismo se lo llevarán las tiendas de artesanía y de segunda mano.

