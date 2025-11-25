A Coruña, contra la violencia machista: “No hay excusas”

El lazo en conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Carlota Blanco

El Ayuntamiento de A Coruña conmemoró este martes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con una andaina y con la lectura del manifiesto institucional en la explanada del Complejo Deportivo de Riazor.

Las personas participantes partieron a las 11.00 horas desde la explanada de Riazor y desde el frontón del C.D. A Torre, para encontrarse en el mirador del Matadero y finalizar formando un gran lazo violeta humano alrededor de las 12.15 horas, como gesto simbólico de apoyo a las víctimas y a las superviventes.

En el acto participaron representantes de las entidades deportivas de la ciudad, personas que forman parte de las actividades deportivas y comunitarias municipales, público general y miembros de la corporación local.

Galería Las imágenes de la conmemoración en A Coruña del 25-N Ver más imágenes

La alcaldesa, Inés Rey, encabezó la lectura de la declaración institucional aprobada por el Ayuntamiento, que condena de manera expresa todas las formas de violencia machista, incluida la que se ejerce contra los niños, la trata con fines de explotación sexual y las nuevas violencias digitales.

Durante su intervención, Rey volvió a reclamar con firmeza la puesta en marcha de un Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en el área de A Coruña, al amparo de la Ley Orgánica 10/2022. “Es injusto que A Coruña siga sin contar con un Centro de Crisis 24 horas propio. Exigimos a la Xunta que cumpla y dote nuestra ciudad de un recurso especializado, próximo y coordinado con los servicios municipales y con el tejido asociativo que lleva años trabajando con víctimas de violencia sexual”, exigió Inés Rey.

La regidora recordó que la ciudad ya dispone de un CIM de referencia, recursos de acogida y pisos de transición, “pero falta una pieza clave para completar el mapa de atención y no puede haber territorios de segunda en derechos”.

La declaración institucional destacó también el avance de la violencia vicaria, de la trata y de la explotación sexual, así como el impacto creciente de la violencia digital ejercida a través de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería.

Las imágenes de la conmemoración en A Coruña del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Carlota Blanco

El texto alerta de la especial vulnerabilidad de las personas menores y de mujeres con discapacidad, mayores o migrantes, y apela a la responsabilidad de todas las instituciones para garantizar el acceso a la protección y a la información en condiciones de igualdad. “Negar o minimizar la violencia machista no es una opinión más: es dejar desprotegidas a las mujeres y a las crianzas y poner en riesgo a convivencia democrática”, señaló la alcaldesa, refiriéndose al avance de los discursos negacionistas.

El acto en Riazor se enmarca en la campaña municipal del 25-N bajo el lema “No hay excusas”, que este año pone el foco en la violencia vicaria y en la violencia contra las y los menores, en la trata y en la explotación sexual y en la violencia digital.

Rey agradeció la implicación de las entidades deportivas, del tejido asociativo, del personal técnico municipal y del vecindario que se sumó a la andadura y a la formación del lazo humano. “Cada persona que hoy se puso este lazo violeta está diciendo alto y claro que A Coruña es una ciudad que está a un lado de las víctimas y que no acepta ni excusas ni silencios cómplices frente a la violencia machista”, dijo Rey.

Al final del acto, la regidora animó al vecindario coruñés a sumarse esta tarde a las movilizaciones y manifestaciones convocadas por los movimientos feministas y por los colectivos sociales, en memoria de las víctimas, en la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños y en el rechazo rotundo de todas las formas de violencia machista. “El 25 de noviembre también se expresa en las calles: acompañando a las familias de las víctimas, defendiendo los derechos conquistados frente a quien pretende recortarlos y diciendo alto y claro que A Coruña es una ciudad que no tolera ni una sola agresión más”, apuntó la alcaldesa.

La Diputación de A Coruña, "de fronte"

La Diputación de A Coruña celebró el acto institucional del 25-N, en el que puso el foco en los nuevos discursos que, bajo la apariencia de libre elección, reproducen roles de género considerados tradicionales y alimentan las violencias machistas.

La institución alertó de la presencia creciente, especialmente entre la juventud, de corrientes que idealizan la sumisión femenina y refuerzan la desigualdad a través de movimientos como las tradwives, la estética coquette, la manosfera o las manipulaciones digitales mediante inteligencia artificial.

Acto del 25-N en la Diputación de A Coruña Iago Lopez

El acto contó también con una intervención artística de la poeta y artista performativa Lucía Aldao. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, recordó que, desde que existen estadísticas oficiales, 1.333 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en España, 38 de ellas solo en lo que va de año, y advirtió de que estas cifras “no admiten matices ni equidistancias y obligan a mirar la realidad de cara”.

Subrayó que el lema escogido por la institución, “De fronte”, expresa la única postura posible ante la violencia contra las mujeres: “De cara a los maltratadores, al recorte de derechos, a la neutralidad cómplice y a los discursos negacionistas que pretenden minimizar esta realidad y dejan las víctimas más solas”.

Reafirmó que la Diputación “estará siempre al lado de las víctimas” y denunció el avance de mensajes que trivializan o cuestionan la violencia de género. Formoso destacó además el compromiso real de la institución, que se traduce en recursos, políticas públicas y acciones educativas sostenidas. Recordó que en diez años el presupuesto de Igualdad se incrementó más de un 100% y que se desarrollaron estrategias que incluyen cláusulas de perspectiva de género en la contratación pública y la incorporación de las competiciones femeninas en el deporte provincial.

Valoró también la labor de las Casas de Acogida de A Coruña y Ferrol y de los programas educativos Suprime y Control, fundamentales en un contexto en el que “el 30% de las denuncias proceden de mujeres menores de 30 años y uno de cada cuatro jóvenes reconoce sufrir control por parte de sus parejas”.

A Coruña registra una caída del 52% en los delitos de violencia de género Más información

Concluyó asegurando que la Diputación seguirá “luchando, educando, respondiendo y protegiendo de cara” para avanzar hacia una sociedad libre de violencias.

La diputada de Igualdad, Soledad Agra, denunció que la violencia contra las mujeres “sigue siendo estructural, diaria y enraizada en la desigualdad” y advirtió del avance de discursos que pretenden “disfrazar el machismo como elección o estilo de vida”. Alertó del impacto del acoso, de la manipulación y del control ejercido a través de las redes sociales, donde se difunden contenidos que normalizan la desigualdad y ejercen presión estética y odio sobre las más nuevas.

Subrayó la necesidad de fortalecer la educación en igualdad, promover pensamiento crítico y dotar de recursos suficientes las políticas públicas feministas para contrarrestar estas narrativas y garantizar que la juventud acceda la información veraz y segura. “Poner fin a la violencia machista es un objetivo irrenunciable y prioritario”, afirmó.

La diputada apeló finalmente a mantener una respuesta firme y colectiva frente a quien pretende invertir los avances en igualdad y reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres en todos los ayuntamientos de la provincia.

En el acto también se procedió a una lectura coral del manifiesto de este 25-N, a cargo de representantes de los tres principales partidos de la corporación provincial. Cerró el acto, nuevamente, Lucía Aldao.

La campaña provincial de este 25-N incluye una jornada monográfica dedicada a las nuevas violencias y un circuito de talleres intergeneracionales que tendrán lugar en diez ayuntamientos de la provincia. El programa se completa con la edición de unidades didácticas dirigidas a la adolescencia y también a personas adultas, destinadas a facilitar herramientas para identificar, comprender y combatir estas formas de violencia. Además, se difundirán materiales gráficos y audiovisuales —reels, infografías y otros contenidos— que estarán disponibles en la web defronte.gal.

La UDC reivindica el papel de las universidades para luchar contra la violencia

La Facultad de Derecho acogió este martes los actos institucionales del 25-N, una jornada en la que la UDC se sumó a la lectura del Manifiesto de la CRUE Universidades Españolas, en el que se reivindica “el papel de las universidades como agentes activas en la lucha contra todas las formas de esta violencia”.

El encargado de dar lectura la este manifiesto fue el rector de la UDC, Ricardo Cao, quien recordó a las mujeres asesinadas en España en lo que va de año por sus parejas o exparejas.

Acto por el 25-N en la Universidad de A Coruña UDC

A pesar de los avances, esta violencia “persiste en múltiples formas, muchas veces invisibilizadas, y se adapta a los nuevos contextos sociales y tecnológicos. Por eso, hace falta adoptar un enfoque integral y transversal, que atienda no solo las manifestaciones más evidentes, sino también aquellas que operan de manera más sutil”, recoge el manifiesto.

En este contexto, se reivindica el papel de las universidades como “generadoras de conocimiento, conciencia crítica y compromiso con la ciudadanía. Como entidades de educación superior, tenemos la responsabilidad ética y social de contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres desde la formación, la investigación y la acción institucional”.

En este marco, se recuerda que las universidades cuentan con unidades de igualdad y protocolos específicos para prevenir y actuar frente a casos de maltrato.

La jornada de hoy sirvió también para presentar la guía de acompañamiento a las víctimas, abierta a toda la comunidad a través de la página web de la Oficina de Igualdad de Género de la UDC.

La programación de la jornada del 25-N en la Universidad culminó con la entrega de galardones del XII Concurso de Trabajos Académicos con Perspectiva de Género Ángeles Alvariño, destinado a premiar los mejores Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster con perspectiva de género en la UDC; y del Concurso María Balteira para la Prevención de las Violencias Sexistas en la Universidad, abierto a la participación de toda la comunidad universitaria.

Ambos certámenes están convocados por la Oficina para la Igualdad de Género de la UDC, dependiente de la Vicerrectoría de Igualdad y Diversidad.

El Concurso Ángeles Alvariño tiene por objeto incentivar la realización de trabajos que incluyan la perspectiva de género por parte del alumnado de grados y máster, y contribuir, de este modo, a promover la introducción de la perspectiva de género en la investigación y la docencia.

En la presente edición, los premios recayeron en ocho alumnos que cursan estudios de grado y dos matriculadas en titulaciones de máster, distribuidos de la siguiente manera.

Los primeros premios a los TFG en las diferentes áreas, dotados cada uno de ellos con 800 euros y un diploma acreditativo, fueron para:

Carlos Suárez Morán, en Ciencias de la Salud, por su trabajo “É meter unha minoría noutra minoría: Miradas ocupacionais ao xénero e orientación sexual dende a perspectiva de adolescentes autistas e das familias".

Beatriz Molina Muñiz, en el Área de Ingeniería, por el "Análise de toxicidade en contas galegas de Instagram: desenvolvemento dun sistema de detección".

Ana María Pérez Figueirido, en Ciencias Sociales y Jurídicas, por el estudio “Cánones de belleza y distorsión de la imagen en internet”.

Ana Fraile Somoza en Humanidades, por la investigación “This land, my sister, is a woman: the female body as a poetic device in contexts of national liberation".

Laura Canosa Oanes, con “Los mecanismos discursivos de persuasión en los discursos patriarcales reproducidos en los pódcast Las cosas como son y Red Pill podcast” se llevó el primer premio en el caso de los TFM.

Los segundos premios a los TFG, dotados con 200 euros y un diploma acreditativo, los llevaron:

Iria García Sixto, en Ciencias Sociales y Jurídicas, por "Ex-poñendo os medios: unha iniciativa de sensibilización da adolescencia sobre a violencia de xénero no contexto mediático"

Alba Escudeiro Rivas, en Ciencias Sociales y Jurídicas, con “Mulleres galegas na emigración a Alemaña: a influencia do sector téxtil durante as décadas de 1960 e 1970".

Patricia Portabales García, en el Área de Humanidades, con "A violencia de xénero na Festa da Palabra Silenciada: estudo de textos ensaísticos e poéticos".

Alba Suárez Bolón, en Humanidades, por la obra “Literary Ecofeminism in Kathy Jetñil-Kijiner’s Iep Jãltok: Poems from a Marshallese Daughter”.

En lo relativo a los TFM, el segundo premio fue para Ana Mª Pernas Vázquez por la investigación “Saudade do deserto: a soidade na diáspora saharauí en Galiza".

Con el Concurso María Balteira, la UDC galardona las mejores creaciones artísticas (cartel, vídeo, podcast, microrrelato o poema) dirigidas a dar difusión, publicidad y visibilidad al protocolo ante situaciones de acoso de la Universidad. Las personas premiadas fueron: