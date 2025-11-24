Tino Fernández (Altia): “La IA no es una moda que va a desaparecer. Es transformadora y viene para quedarse”

El presidente de Altia, Tino Fernández, posa en las oficinas centrales de su empresa Patricia G. Fraga

El presidente y fundador de la consultora tecnológica Altia, Tino Fernández, repasa las claves de su negocio y de su sector, en el que la aparición de la inteligencia artificial ha impactado de lleno.

La idea principal que transmite es que la IA no es ni una moda pasajera ni una burbuja. “Yo no lo veo así. En absoluto pienso que vaya a desaparecer y creo que es algo que estamos todos a tiempo de seguir haciendo cosas. Es transformadora de verdad y viene para quedarse. No va a desaparecer”, señala.

También advierte que no es un caso comparable a la popularización de internet hace un cuarto de siglo, un momento en el que fue más una herramienta “a nivel informativo”, sino que ahora la nueva disrupción tecnológica cambiará “los negocios”.

“Puede hacer que tu competencia te pegue adelantamientos importantes en determinadas materias y te deje dejen fuera de juego. Afecta a la formación, a la captación de talento, a la presentación de ofertas, al análisis de oportunidades de ofertas, a la prestación de los propios servicios, a la función financiera”, indica.

Utilización

Ante la llegada de cambios como el de la inteligencia artificial, Tino Fernández asegura que la función de un CEO (director ejecutivo o consejero delegado) es gestionar “la incertidumbre” y anticipar el “futuro”.

“Un líder de una compañía que no esté pensando en cuestiones de cómo impacta la IA en su negocio se lo tiene que tomar en serio”.

¿Cómo la integra Altia dentro de su estructura de trabajo? Su máximo responsable afirma que forma parte de la “oferta a los clientes”. “Estamos presentando, ganando y ejecutando muchos proyectos en materia de IA en el sector público y privado. Y después dentro de casa, la integramos en diferentes áreas. Para la función comercial hacemos análisis de oportunidades que se nos presentan: pliegos y propuestas que hay que hacer, construcción de ofertas”, asegura Tino Fernández.

A nivel interno, la empresa también utiliza la IA para la función administrativa, como, por ejemplo, para trámites, creación de software y para dar respuesta a los clientes.

En cuanto al futuro, Tino Fernández, a la pregunta de si Altia cotizará algún día en el Ibex 35, responde que es una meta lejana, aunque tampoco se cierra en banda. “Yo no descarto nada porque soy muy soñador. Es uno de mis motores”, afirma.

El modelo de negocio de Altia abarca desde la consultoría y el diseño de soluciones informáticas hasta su implementación y mantenimiento, en el que se integran tecnologías de ámbitos como la nube, ciberseguridad, automatización, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial y analítica de datos.