Tino Fernández (Altia): “La IA no es una moda que va a desaparecer. Es transformadora y viene para quedarse”
El presidente de la consultora tecnológica explica las claves de su empresa, que ahora se adapta a la inteligencia artificial
El presidente y fundador de la consultora tecnológica Altia, Tino Fernández, repasa las claves de su negocio y de su sector, en el que la aparición de la inteligencia artificial ha impactado de lleno.
La idea principal que transmite es que la IA no es ni una moda pasajera ni una burbuja. “Yo no lo veo así. En absoluto pienso que vaya a desaparecer y creo que es algo que estamos todos a tiempo de seguir haciendo cosas. Es transformadora de verdad y viene para quedarse. No va a desaparecer”, señala.
También advierte que no es un caso comparable a la popularización de internet hace un cuarto de siglo, un momento en el que fue más una herramienta “a nivel informativo”, sino que ahora la nueva disrupción tecnológica cambiará “los negocios”.
“Puede hacer que tu competencia te pegue adelantamientos importantes en determinadas materias y te deje dejen fuera de juego. Afecta a la formación, a la captación de talento, a la presentación de ofertas, al análisis de oportunidades de ofertas, a la prestación de los propios servicios, a la función financiera”, indica.
Utilización
Ante la llegada de cambios como el de la inteligencia artificial, Tino Fernández asegura que la función de un CEO (director ejecutivo o consejero delegado) es gestionar “la incertidumbre” y anticipar el “futuro”.
“Un líder de una compañía que no esté pensando en cuestiones de cómo impacta la IA en su negocio se lo tiene que tomar en serio”.
Tino Fernández, sobre si Altia estará en el Ibex 35: “Yo no descarto nada porque soy muy soñador. Es uno de mis motores”
¿Cómo la integra Altia dentro de su estructura de trabajo? Su máximo responsable afirma que forma parte de la “oferta a los clientes”. “Estamos presentando, ganando y ejecutando muchos proyectos en materia de IA en el sector público y privado. Y después dentro de casa, la integramos en diferentes áreas. Para la función comercial hacemos análisis de oportunidades que se nos presentan: pliegos y propuestas que hay que hacer, construcción de ofertas”, asegura Tino Fernández.
A nivel interno, la empresa también utiliza la IA para la función administrativa, como, por ejemplo, para trámites, creación de software y para dar respuesta a los clientes.
En cuanto al futuro, Tino Fernández, a la pregunta de si Altia cotizará algún día en el Ibex 35, responde que es una meta lejana, aunque tampoco se cierra en banda. “Yo no descarto nada porque soy muy soñador. Es uno de mis motores”, afirma.
El modelo de negocio de Altia abarca desde la consultoría y el diseño de soluciones informáticas hasta su implementación y mantenimiento, en el que se integran tecnologías de ámbitos como la nube, ciberseguridad, automatización, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial y analítica de datos.
“Siempre he apoyado todos los proyectos que mejoran la ciudad y siglo haciéndolo”
El presidente de Altia, Tino Fernández, se define como “un coruñés” que es “muy coruñés” y que está “muy orgulloso” de la ciudad. También detalla que es una persona que, en la medida de lo posible, ha apoyado “siempre todos los proyectos que mejoran la ciudad” y que seguirá así en el futuro. “Sigo haciéndolo y estoy siempre a disposición de los proyectos que mejoren la ciudad, más allá de quien sea el promotor”, afirma.
Fernández comparte su visión sobre el presente que vive la urbe. “A Coruña tiene un gran potencial y tiene desafíos y cuestiones que tiene que trabajar. Puede ser la movilidad, quizá es una de las importantes. Moverse dentro de la ciudad y la gran ciudad. Ahora mismo estamos en Oleiros (la sede de Altia), para mí esto es la ciudad. Esto es todo lo mismo. Quizás ahí también tiene que pedirse como ciudadanos un mayor esfuerzo de coordinación a todos los que dirigen todo eso. Pretender entender esto como otra cosa es hacernos trampas al solitario. Esto es lo que es: Culleredo, Cambre, A Coruña, Arteixo, Oleiros...”, señala.
El responsable de Altia indica que otro de los problemas que sufre la ciudad, y tambiéntoda Galicia es la “movilidad hacia afuera”, que es “un elemento de competitividad”. “Estamos donde estamos, pero aún estando donde estamos, pues yo creo que no hemos mejorado mucho en los últimos años. Quizás no es solamente achacable obviamente al Ayuntamiento. La movilidad desde Galicia creo que estamos como estábamos o peor. No es buena y ha empeorado a nivel de precios”, se lamenta. También alerta de que los precios “penalizan muchísimo”.
En cuanto al futuro del área coruñesa, Tino Fernández señala que cree que puede crecer. “El entorno metropolitano puede ser de 400.000 o 500.000 habitantes, podría ser casi el doble, y el doble con todo lo que eso significa. No el doble de personas viviendo, sino el doble de negocios, de impacto empresarial, de actividad, de actividad cultural… porque al final es todo”, argumenta este empresario.