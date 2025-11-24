Los taxis sin conductor serán una realidad en A Coruña: “Se usarán por ser más baratos”

Un taxi autónomo de Waymo Waymo

En pleno debate sobre la regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), el avance de la tecnología en otras ciudades del mundo hace prever cómo será la movilidad del futuro. Algo impensable hasta hace no tanto, es ya una realidad en grandes urbes como San Francisco, Los Ángeles, Atlanta o Austin, entre otras: taxis autónomos recorren sus calles. Y si cruzar el charco es algo que podría parecer improbable, lo cierto es que el desembarco en Europa es inminente. En A Coruña se harán esperar un poco más, pero los expertos vaticinan que llegarán.

Los ‘robotaxis’ de la empresa Waymo se desplegarán en Londres el próximo año como primer destino del continente. Y el siguiente paso es Alemania. El objetivo es realizar una especie de prueba piloto para comprobar si su implantación total es viable en estas ciudades de cara a 2027. Estados Unidos no es el único país donde este servicio está totalmente normalizado, ya que en China, por ejemplo, los taxis autónomos, es decir, sin conductor, son una oferta de movilidad más.

Los taxis autónomos de Waymo son definidos por la empresa como “el primer servicio de transporte privado a pedido autónomo del mundo”. Sensores avanzados, inteligencia artificial, mapas de alta precisión y supervisión remota, los coches están disponibles las 24 horas del día. Integrados en la aplicación de Uber en algunas ciudades, los usuarios solicitan su coche en la aplicación de la compañía y un vehículo sin conductor lo recoge mediante geolocalización. Al igual que ocurre en los VTC, el usuario conoce el precio final antes de contratar el trayecto.

El investigador del Centro de Investigación TIC (Citic) de la Universidad de A Coruña, Francisco Javier Bellas, asegura que empresas como Waymo “viene a Europa a hacer estudios piloto en ciudades donde tienen mercado o potencial, además de tener una ley permisiva con los VTC”. En países como España, comenta, la situación legal es “compleja”, ya que “son VTC y no dan empleo”. La legislación en España “no permite el nivel de autonomía que requiere este tipo de taxis. De cinco niveles de coches autónomos que existen, los robotaxis están en el cuatro, ya que se controlan desde una central”.

Este nivel cuatro no es legal por ahora en el país, por lo que habrá que esperar unos años. “Entre 2026, que llegan a Europa, y 2030, se harán pruebas piloto en grandes ciudades. En 2030, depende de lo que hayan conseguido, podrían entrar en ciudades como A Coruña”. Todo ello, apunta Bellas, “si la legislación de los VTC avanza y la DGT permite legalizar este nivel de autonomía en un vehículo. Si somos realistas, va a tardar más de cinco años en llegar, pero llegará”.

El investigador afirma que estos coches, en un futuro, “no serán tan caros” y, como en tantas otras cosas, pese a la reticencia, “estamos abocados a ello. Van a coexistir estos taxis autónomos con los taxis normales, y la gente los usará por ser más baratos”, concluye.