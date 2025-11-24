Safetop, especializada en equipos de protección, abre un nuevo mercado en Suiza

Un equipo de protección de Safetop Safetop

Safetop, con sede en el polígono de Iñás (Oleiros), es una empresa del sector de equipos de protección individual (EPI). Acaba de dar un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional con la puesta en marcha de su primer distribuidor oficial en Suiza,

Tras su desembarco en el país helvético, la compañía eleva a cerca de 20 los países en los que mantiene una presencia activa de sus productos, entre ellos destacan Qatar, Estados Unidos, México, Alemania, Italia, Francia, Suecia, Dinamarca, Eslovenia o Eslovaquia.

El responsable de exportaciones de Safetop, David Míguez, asegura que este acuerdo refuerza la internacionalización de esta compañía. "Estamos entusiasmados con nuestra entrada en el mercado suizo. Es la primera vez que comercializamos nuestros productos en este país, y confiamos en que será el inicio de una relación exitosa y duradera", manifiesta Míguez.

La llegada de Safetop a Suiza se produce dentro del programa de aceleración para la internacionalización de pequeñas y medianas empresas gallegas Galicia Avanza, que tiene en marcha su cuarta edición, en la que se seleccionaron 30 empresas de toda la comunidad.

Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre la Consellería de Economía e Industria, el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) y el Parque Tecnológico de Galicia Tecnópole (sociedad participada por la Xunta de Galicia), entidad encargada de su gestión y coordinación.