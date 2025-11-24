Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Palomo Spain se deja ver por La Crisálida de A Coruña

El diseñador estuvo en la ciudad con motivo de la tercera edición de 'Modiña'

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
24/11/2025 19:22
Palomo Spain y Ramón Santos tras el mostrador de La Crisálida
Instagram

Alejandro Gómez Palomo, diseñador español y co-fundador de Palomo Spain, estuvo la semana pasada por A Coruña con motivo de 'Modiña', el Congreso de Moda de Galicia que va ya por su tercera edición. 

Alejandro Gómez Palomo, fundador de Palomo Spain, ayer en el Work Café del Santander

Palomo Spain: “A Coruña es donde los sueños de la moda se hacen realidad”

El diseñador fue el plato fuerte del 19 de noviembre con su ponencia, donde repasó sus inicios y puso el foco en la artesanía, oficio sin el que él, según dijo, "no podría hacer nada". También quiso poner en valor la ciudad de A Coruña que, a pesar de ser esta la primera vez que la visitaba, aseguró ser un sitio "donde los sueños se hacen realidad". 

Palomo estuvo acompañado de Ramón Santos, propietario de La Crisálida, quien no dudó en llevárselo al local de San Andrés para mostrarle qué hay detrás de los vídeos tan virales de TikTok. El diseñador, aseguró Ramón, se interesó por sus famosas mantas de botones y se llevó un abanico antiguo infantil y el libro del propio Ramón, 'Entre botones e hilos'. Además, el cordobés se fue con el estómago lleno, pues comieron pulpo, pero no han querido descubrir en dónde. 

