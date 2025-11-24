Ocho proyectos por la igualdad reciben el VII Premio Luisa Villalta de la Diputación de A Coruña

Jurado del Premio Luísa Villalta 2025 Cedida

El VII Premio Luisa Villalta a proyectos por la igualdad, convocado por la Diputación de A Coruña, recibió este año 22 solicitudes. De ellas, el jurado ha seleccionado ocho propuestas que serán distinguidas con una cuantía máxima de 12.500 euros.

Según traslada el ente provincial, "la edición de este año confirma que la igualdad está siendo un motor creativo de primer nivel". El jurado, presidido por la diputada de Igualdade, Sol Agra, ha valorado "especialmente la coherencia metodológica, la calidad artística y el fuerte impacto social de las propuestas premiadas".

"Muchas de ellas están pensadas para llegar a centros educativos, colectivos feministas, espacios culturales o comunidades locales, multiplicando así su efecto", concreta.

Estos proyectos, añade la institución, "no sólo visibilizan desigualdades, también proponen herramientas y relatos nuevos para combatirlas".