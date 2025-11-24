Las obras de la intermodal de A Coruña avanzan con la construcción de la pasarela entre estaciones
La infraestructura conectará, en su interior, las terminales de bus y de tren
Las obras en la estación intermodal de A Coruña progresan adecuadamente. Y es que, a lo largo de este lunes, una grúa de grandes dimensiones adosó entre las terminales varias estructuras metálicas en lo que será, según operarios, la futura pasarela entre los edificios que albergarán el bus y el tren.
Todo esto llega después de que el Ayuntamiento reurbanizase la avenida de A Sardiñeira -una de las zonas que más afección registrará con la puesta en marcha de la terminal- y de que la Xunta confirmase que la parte de bus estará lista para finales de año. Ante esto, la gran infraestructura intermodal parece que seguirá con el plan establecido de que entre en funcionamiento a mediados del próximo año.
De esta forma, aunque el Gobierno gallego aseguró que la estructura que albergue las llegadas y salidas de los transportes por carretera estará lista antes de que termine el año, parece que no entrará en funcionamiento hasta que Adif termine las obras en la parte ferroviaria.
Tres años de actuaciones
Después de tres años de actuaciones, la ciudad ve la luz al final del túnel para codearse con urbes con proyectos similares. De hecho, A Coruña será la primera de las ciudades gallegas en la que el autocar llegue antes que el tren a la intermodalidad.
En este sentido, cabe destacar que solo cuentan con un proyecto que combina ferrocarril y bus en una misma infraestructura las urbes de Vigo, Santiago de Compostela y Pontevedra. Aunque en el caso de Lugo, donde previsiblemente se finalizarán los trabajos a la par que en la urbe herculina, esperan antes el transporte ferroviario que el de carretera.