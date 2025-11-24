Las diez veces de Fito Cabrales en el Coliseum de A Coruña

Fito, durante uno de los dos concierto de 2022 en el Coliseum Pedro Puig

Los registros dicen que el del próximo viernes será el octavo concierto que Fito y Fitipaldis protagonizan en el Coliseum. Para la ocasión, vuelven a tierras herculinas con nuevo disco, ‘El monte de los aullidos’, publicado hace un mes, y las entradas agotadas con cuatro meses de antelación. El número de conciertos que han dado hasta la fecha y la respuesta del público dan fe del amor que se profesan la banda bilbaína y el respetable coruñés.

Pero. Siempre hay un pero. Esta relación ha tenido más demostraciones de amor previas. Esos registros dicen que el del viernes será el octavo recital que la banda liderada por Fito Cabrales protagoniza, siendo el primero en marzo de 2004, cuando acababan de publicar ‘Lo más lejos a tu lado’, ese disco que incluía clásicos como ‘Soldadito marinero’ o ‘La casa por el tejado’.

Los 19 días, y muchas noches, de Joaquín Sabina en A Coruña Más información

Entremedias, los bilbaínos regresaron al Coliseum en 2006, de nuevo en 2009, ofrecieron un concierto especial en acústico en verano de 2013, agotaron el papel otra vez en 2018 y cuando empezábamos a ver la luz tras la pandemia del covid-19 se presentaban en A Coruña de nuevo para iniciar la gira ‘Cada vez cadáver’ con un doblete en 2022 en el multiusos de Alfonso Molina.

Hasta aquí, las ocho citas que se tienen en cuenta. Pero hubo dos más con anterioridad. En un impasse entre giras de Platero y Tú, Fito se lanzaba a la carretera con los Fitipaldis para telonear a Extremoduro. Era verano de 1999, y probablemente Fito Cabrales ni se imaginaba que acabaría siendo una de las personas que más veces ha cantado en el Coliseum.

Porque la de ese verano tampoco era la primera vez. Cuatro años antes, en diciembre de 1995, esta vez con los Platero, también acompañaron sobre el escenario del multiusos a otra banda no menos icónica que la de Robe Iniesta, Los Suaves, que además aprovechaban aquella cita para grabar un videoclip durante aquel concierto invernal.

Amaia Montero y Eva Amaral se convertirán el próximo año en las 'reinas' del multiusos coruñés Más información

En el podio

De este modo, Fito Cabrales sumará el viernes su décima cita sobre las tablas del Coliseum. El músico de Zabala se situaría así en el podio de mayor número de repeticiones.

Acompaña en el tercer escalón a Melendi, ya que el asturiano también ha cantado una decena de veces sobre el escenario del multiusos.

Por encima de los dos mencionados, el ‘príncipe’ y el ‘rey’ del Coliseum. Alejandro Sanz, que el próximo verano actuará en el muelle de Batería, ha cantado hasta en doce ocasiones, por las catorce de Joaquín Sabina, que este pasado mes de septiembre se convirtió en el músico que más veces ha actuado en el recinto herculino, con su gira de despedida ‘Hola y adiós’.

Alejandro Sanz, primer concierto confirmado para el puerto de A Coruña en 2026 Más información

Así, el bilbaíno entrará en esa suerte de Olimpo coruñés. Aunque con anterioridad, y por el camino, ha tocado en otros recintos, como el Playa (con Platero en los 90) o en el Palacio de la Ópera (con los Fitipaldis).