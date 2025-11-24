La sexta edición de Noites do Porto arrancará en San Juan y se extenderá durante 15 días

Concierto de La Casa Azul en Noites do Porto Javier Alborés

La sexta edición de Noites do Porto ya tiene fechas. El festival que más se sumerge en la ciudad herculina da una vuelta a su calendario y adelanta la programación para convertirse, a partir de 2026, en el primer festival de música del verano de A Coruña.

El festival, organizado por MASGALICIA, arrancará en los prolegómenos de la noche de San Juan, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y que se sitúa como la celebración más relevante de la ciudad. Así, desde el 22 de junio y hasta el 15 de julio, Noites do Porto ofrecerá quince días de programación musical en los que primará el carácter que define al evento desde su creación en 2021: calidad, eclecticismo, propuestas singulares, estrenos y directos únicos tanto en A Coruña como en Galicia.

La sexta edición de Noites do Porto será la más ambiciosa de todas las celebradas hasta el momento: además del significativo cambio de fechas, el evento cultural contará con dos semanas de directos. Se incorporarán nuevos espacios, se integrarán más contenidos y se ampliarán las cápsulas de programación. Más que un cambio de rumbo, Noites do Porto echa el ancla y se amarra, aún más, al ecosistema cultural de la ciudad: salas de conciertos, artistas, creadores de diversas disciplinas y, especialmente, el público.

El anuncio de la nueva edición del festival llega tras el exitoso cierre del quinto aniversario, en el que Noites do Porto celebró nueve jornadas de conciertos y sesiones con 21 artistas en 15 espacios de la ciudad; estrenó colaboraciones gastronómicas con Os Tigres y Rosmón Burger; puso en marcha la cápsula Noites coa Arte; promovió dos exposiciones; e, incluso, organizó una presentación sorpresa con firma de discos. Una apuesta por la cultura en la localidad de A Coruña que, como resultado, ha supuesto la nominación a Mejor Evento Cultural/Musical del año en la primera edición de los Premios de la Industria Musical en Galicia impulsados por AGEM.