La hojarasca y la lluvia convierten el entorno de la Plaza del Libro en una trampa

Una persona camina por una acera llena de hojas Quintana

Se acerca el invierno y, ya desde hace unas semanas, A Coruña está empezando a sufrir las inclemencias meteorológicas propias de esta época del año. Lluvia, viento y frío se dan la mano para disgusto de buena parte de la población, que ve como sus planes al aire libre se limitan de manera irremediable. Pero, más allá de eso, lo cierto es que en estos días de temporal siempre se generan más situaciones de riesgo para los ciudadanos.

Además de los habituales contratiempos que genera el fuerte viento y la lluvia, las personas que este lunes se pasaron por la coruñesa Plaza del Libro se han encontrado con un elemento de riesgo añadido. Y es que tanto la propia plaza como las calles aledañas estaban abarrotadas de hojas que se habían caído al suelo, lo que unido a la lluvia hacía de esa zona un entorno muy resbaladizo y verdaderamente peligroso. Todos los peatones se veían obligados a extremar la precaución.

Las hojas cubrieron todo el entorno de la Plaza del Libro Quintana

La previsión meteorológica para los próximas días continúa en la misma línea. De hecho, para este martes está previsto un aviso amarillo en la ciudad. Por lo tanto, el mal tiempo continuará a lo largo de esta semana.