Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La hojarasca y la lluvia convierten el entorno de la Plaza del Libro en una trampa

Josefa Prado
24/11/2025 13:22
Una persona camina por una acera llena de hojas
Una persona camina por una acera llena de hojas
Quintana

Se acerca el invierno y, ya desde hace unas semanas, A Coruña está empezando a sufrir las inclemencias meteorológicas propias de esta época del año. Lluvia, viento y frío se dan la mano para disgusto de buena parte de la población, que ve como sus planes al aire libre se limitan de manera irremediable. Pero, más allá de eso, lo cierto es que en estos días de temporal siempre se generan más situaciones de riesgo para los ciudadanos.

Además de los habituales contratiempos que genera el fuerte viento y la lluvia, las personas que este lunes se pasaron por la coruñesa Plaza del Libro se han encontrado con un elemento de riesgo añadido. Y es que tanto la propia plaza como las calles aledañas estaban abarrotadas de hojas que se habían caído al suelo, lo que unido a la lluvia hacía de esa zona un entorno muy resbaladizo y verdaderamente peligroso. Todos los peatones se veían obligados a extremar la precaución.

Las hojas cubrieron todo el entorno de la Plaza del Libro
Las hojas cubrieron todo el entorno de la Plaza del Libro
Quintana

La previsión meteorológica para los próximas días continúa en la misma línea. De hecho, para este martes está previsto un aviso amarillo en la ciudad. Por lo tanto, el mal tiempo continuará a lo largo de esta semana. 

Te puede interesar

Los prebióticos ayudan a tener una piel más fuerte, equilibrada y luminosa

Los prebióticos: cuando la ciencia del microbioma se une al placer sensorial
Lara Fontela
Abrigo con flecos de Bimba y Lola

Las rebajas del Black Friday toman la delantera: primeras marcas con descuentos
Lara Fontela
RA8bHKL

Black Friday Galicia 2025: Los mejores chollos de este año recopilados
Contenido Patrocinado
Recogida de alimentos en un Gadis

Gadis reúne 220.000 kilos de comida durante La Gran Recogida para bancos de alimentos
Iván Aguiar