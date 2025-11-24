Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

ITG, con sede en A Coruña, se convierte en el mayor centro tecnológico de Galicia en digitalización y energía sostenible

Incorpora la totalidad de la plantilla y la actividad de EnergyLab, con oficinas en Vigo

Iván Aguiar
Iván Aguiar
24/11/2025 11:14
Un laboratorio de ITG
Un laboratorio de Energy Lab
ITG

ITG (Instituto Tecnológico de Galicia), con sede en A Coruña, se convertirá en la mayor entidad de Galicia especializada en digitalización e inteligencia energética. Así lo ha informado este lunes, cuando ha dado a conocer que ha absorbido a EnergyLab, un centro dedicado a la investigación con oficinas en Vigo, lo que supone “un paso estratégico” de cara al futuro.

“La fusión de ambos centros tecnológicos permitirá a ITG abordar actividades aún más ambiciosas y multidisciplinares en áreas clave de la transición energética, impulsando la competitividad del tejido empresarial gallego y nacional”, destaca esta entidad.

Esta operación garantiza la continuidad de todas las actividades de EnergyLab, así como la preservación de su plantilla, su conocimiento técnico y su red de colaboradores y proyectos estratégicos, según recoge el comunicado hecho público.

La entidad coruñesa señala que esta fusión permitirá “multiplicar” su impacto en el ámbito de “la energía sostenible y la innovación tecnológica”. “Galicia cuenta ahora con un centro más fuerte, más competitivo y con mayor capacidad de generar soluciones de futuro”, afirma Carlos Calvo Orosa, director general de ITG.

Según señala el comunicado, este nuevo camino común surge de la “complementariedad tecnológica de ambos centros”. De este modo, ITG aporta a experiencia en digitalización, redes energéticas inteligentes, movilidad aérea autónoma, agua digital. Mientras que EnergyLab suma tres ámbitos específicos: la economía circular, la descarbonización y los procesos de producción y usos de gases renovables (hidrógeno renovable, biogás, biometano, metanol y syngas).

En el caso de los gases renovables, esta unión permite incorporar el conocimiento de EnergyLab en aprovechamiento de residuos orgánicos, como las aguas residuales de una ciudad, con el fin de obtener productos como el biometano y el hidrógeno verde, que pueden emplearse como biocombustibles para la nueva movilidad sostenible.

Sede de ITG

En cuanto a la economía circular, se suma la capacidad de transformar residuos en biocombustibles y en energía para abastecer la demanda de calor de empresas de diversos sectores.

Plantilla

Tras esta absorción, el centro tecnológico coruñés contará con 250 profesionales, 33 de ellos procedentes de este proceso de fusión, y operará con infraestructuras complementarias en sus sedes permanentes de A Coruña y Vigo.

“Esto supone tener una mayor capacidad de investigación y de acceso a nuevos mercados, incrementando la participación de ITG en programas nacionales e internacionales de I+D+i, mejorando su capacidad de atraer y retener talento altamente cualificado e impulsando la transferencia tecnológica al tejido empresarial. Por ello, este movimiento constituye una oportunidad para reforzar la posición de Galicia como referente en transición energética y sostenibilidad”, destaca la entidad.

Qué es ITG

ITG (Instituto Tecnológico de Galicia), es una fundación privada sin ánimo de lucro reconocida oficialmente como Centro Tecnológico Nacional

Fue fundada en A Coruña en 1991, y está especializado en investigación y desarrollo para lograr una tecnología diferencial para mejorar la capacidad competitiva de las empresas y organizaciones. 

En su patronato figuran empresas como Finsa, Inditex y Naturgy, tres compañías líderes en los sectores de la madera, el textil y la energía, respectivamente.

