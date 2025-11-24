Heredeiros da Crus cancela su concierto en A Coruña tras la marcha de Javi Maneiro del grupo

Heredeiros da Crus, durante las fiestas de O Castrillón en 2022 Patricia G. Fraga

Heredeiros da Crus cogió por sorpresa hoy a sus fans al anunciar con un comunicado que Javi Maneiro deja la banda, obligando a cancelar sus próximos conciertos, uno de ellos en A Coruña el próximo 14 de marzo, en el marco del ExpoRock.

"O seu talento, a súa enerxía e a súa personalidade deixan unha pegada profunda na banda, nos escenarios e, por suposto, en cada unha das persoas que formamos parte deste proxecto", indica la banda ribeirense en sus redes sociales."Agradecémoslle sinceramente o camiño percorrido con nós e desexámoslle o mellor nesta nova etapa que agora inicia", añaden.

Esto ha obligado al grupo a cancelar sus próximas citas. Una de ellas era en marzo en el ExpoRock, que se celebrará el día 14 en ExpoCoruña con otras bandas y artistas como Obús, Sociedad Alkoholika o El Drogas, entre otros.

Desde el festival también han emitido un comunicado para trasladar a Heredeiros da Crus y a Javi Maneiro "todo nuestro respeto y apoyo en esta nueva etapa" y para anunciar que "estamos trabajando en un sustituto que comunicaremos en los próximos días".