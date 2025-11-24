Un puesto de carne del mercado de Elviña, en 2011 Javier Alborés

Hace 25 años, este diario informaba de un brote de “vacas locas” que causó que los mercados no vendieran apenas carnes. Los tenderos de los mercados municipales se lamentaban por no vender nada y porque los comentarios de la gente eran “terribles” ante el miedo a la enfermedad. Hace 75 años, la salud también era protagonista en las noticias: en concreto, la de un joven que fue arrollado por un turismo, causándole varias contusiones y la fractura del fémur derecho. El autor del atropello fue detenido. Hace 100 años tuvo lugar otro suceso. Un automóvil de línea que se dirigía a Santiago chocó contra una de las columnas del tranvía. El accidente se saldó con seis personas heridas que fueron llevadas a la Casa del Socorro.

Hace 25 años | El temor a las “vacas locas” deja la carne de ternera en los mostradores

La aparición de varios casos de “vacas locas” en Galicia ha abierto la “caja de Pandora”. Mientras los políticos europeos debatían las medidas a tomar ante esta enfermedad y el Gobierno español cerraba las fronteras, las reses contaminadas campaban a sus anchas por los campos gallegos. Los primeros en sufrir las consecuencias han sido los carniceros de A Coruña, que tuvieron que cerrar ayer, 23 de noviembre de 2000, sus establecimientos con la mayor parte de la ternera sin vender. El miedo ha comenzado a extenderse en la ciudad y la mayoría de la gente desconfía incluso de la carne de cerdo.

Los carniceros coinciden en afirmar que la gente está asustada. Los comentarios comenzaron hace varios días, pero el consumo de carne de ternera no sufrió un claro bajón hasta ayer. De nada sirve que los vendedores insistan en asegurar que conocen la procedencia de sus productos y que cumplen todos las exigencias de calidad. Donde más repercutió la noticia de las “vacas locas” gallegas fue en los mercados de abastos de la ciudad. Pilar Bolón, que tiene un puesto en el de Elviña, aseguró que ayer “no se vendió nada de ternera”. Por su parte, la propietaria de la carnicería “Fermina”, una de las del mercado de San Agustín, explicó que entre la gente “los comentarios son terribles, porque tiene mucho miedo”.

Portada del 24 de noviembre del 2000 ARCHIVO

Hace 75 años | Un turismo atropella a un niño y le causa una rotura

Un turismo atropelló ayer, 23 de noviembre de 1950, frente al templo de las Capuchinas, al niño de siete años Carlos Val López. Conducido inmediatamente a la Casa del Socorro del Hospital, se le apreciaron la fractura completa del fémur derecho por su tercio medio, una herida contusa de dos centímetros de extensión en al antitrago derecho, así como contusiones y erosiones en diversas partes del cuerpo. Los facultativos se reservaron el pronóstico y el niño quedó hospitalizado. El conductor del vehículo, Genaro Regueiro López, fue detenido.

Por otra parte, en la Comisaría de Policía se presentó Manuel Cebey Pensado, de 28 años, manifestando que en la mañana, al pasar por una calle que no recuerda, dos individuos le dijeron que llovía mucho y le dejaron refugiarse en su portal. Al salir, notó que de uno de los bolsillos le faltaban 900 pesetas.

Portada del 24 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 100 años | Un auto choca con la columna de un tranvía

Ayer, 23 de noviembre de 1925, a las doce y cuarto, un automóvil de línea que se dirigía a Santiago con viajeros, chocó con una columna del tranvía eléctrico, resultando seis viajeros heridos. El accidente ocurrió así: el automóvil número 1.497 había salido a las doce y un minutos de la Rúa Nueva, llevando viajeros para la ciudad santiaguesa.

Al pasar por la calle de Linares Rivas y frente a la parada del tranvía en Pi y Margall, cruzó el vehículo hacia la derecha, por hallarse dos carros parados en la dirección que llevaba y debido a no obedecer el mecanismo y a pesar de frenar rápidamente el chófer, no pudo evitar que la rueda delantera chocase contra una de las columnas de soporte del tranvía eléctrico. A consecuencia del choque resultaron heridos seis viajeros que inmediatamente y en auto particular fueron trasladados a la Casa del Socorro.