Guía completa de la Navidad en A Coruña
Desde este viernes 28, en el que Bebeto encenderá el alumbrado navideño de la ciudad, hasta la tradicional cabalgata de Reyes del 5 de enero, A Coruña vivirá más de un mes inmersa en la magia y el ecanto propios de esta época del año. Habrá actos y eventos para todos, en un programa cargado de citas.
Esta es la programación completa de la Navidad de A Coruña 2025
Viernes 28 de noviembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19.00 – Encendido de las luces de Nadal – Plaza de María Pita
- 20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Yo suelo quiero irme a Francia’, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro *
Sábado 29 de noviembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
- 20.00 – Ciclo Músicas Posiveis: La hace Alvela – Teatro Colón (i)
- 20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Yo suelo quiero irme a Francia’, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro
Domingo 30 de noviembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 20.00 – Concierto de Lanas Pedazos – Teatro Colón
Lunes 1 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
Martes 2 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo María Pita — Casa Museo María Pita
Miércoles 3 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
Jueves 4 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 15.00 – La Casa de los Juguetes: El Juego del Regalo – OMIC
- 15.15 – La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (4-5 años) – OMIC
- 16.05 – La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (6-7-8 años) – OMIC
- 16.55 – La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (9-10 años) – OMIC
- 17.45 – La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos – OMIC
- 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Casares Quiroga — Casa Museo Casares Quiroga
Viernes 5 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 15.00 – La Casa de los Juguetes: Scape Room: Salva la Navidad – OMIC
- 15.15 – La Casa de los Juguetes: Den-den Daiko con desecho (4-5 años) – OMIC
- 16.05 – La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (6-7-8 años) – OMIC
- 16.55 – La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (9-10 años) – OMIC
- 17.45 – La Casa de los Juguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC
- 9.00 – Temporada Lírica: Pelleas et Melisande de C. Debussy – Teatro Colón
- 20.30 – TRC Danza: ‘Xavier a través de mí’ – Teatro Rosalía de Castro
Sábado 6 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
- 19.00 — Concierto de la Trova Coruñesa — Teatro Colón
Domingo 7 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19.00 — Coral Iglesia Evangélica de Marín: ‘Celebra el regalo navideño’ — Teatro Colón
Lunes 8 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 20.00 — Poetas Dice(n)versos: María Negroni y Noelia Gómez — Centro Sociocultural Ágora
Martes 9 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 17.00 — Los Bolechas. La mujer orquesta — Centro Sociocultural Ágora
Miércoles 10 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
- 20.00 — Obra teatral ‘Las formas del amor (Risas y reflexiones sobre las relacions de pareja)’ — Centro Sociocultural Ágora
- 20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón
Jueves 11 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 17.00 — XXV Encuentro de corales ‘Música en el Nadal’ — Centro Sociocultural Ágora
- 20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón
Viernes 12 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 15.00 — La Casa de los Juguetes: Scape Room: Salva la Navidad — OMIC
- 15.15 — La Casa de los Juguetes: Adornos de Navidad Sostenibles (4-5 años) — OMIC
- 16.05 — La Casa de los Juguetes: Adornos de Navidad Sostenibles (6-7-8 años) — OMIC
- 16.55 — La Casa de los Juguetes: Adornos de Navidad Sostenibles (9-10 años) — OMIC
- 17.45 — La Casa de los Juguetes: Bingo de Nadal — OMIC
- 19.00 – Apertura del Belén Municipal – Palacio Municipal de María Pita
- 19.30 — Festival benéfico ‘25 años de danza’ a favor de la Cocina Económica — Centro Sociocultural Ágora
- 20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón
- 20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Los lunes al sol’, de Fernando León de Aranoa e Ignacio de él Moral – Teatro Rosalía de Castro
- 21.30 — Concierto de Sin Senra — Coliseum
Sábado 13 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 11.00 — La Casa de los Juguetes: Bingo de Nadal — OMIC
- 11.15 — La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (taller) — OMIC
- 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
- 12.05 — La Casa de los Juguetes: Adornos de Navidad Sostenibles (taller) — OMIC
- 12.55 — La Casa de los Juguetes: Portatodo de Tetrabrick (taller) — OMIC
- 13-45 — La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos — OMIC
- 20.00 — Concierto de David Bisbal — Coliseum
- 20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Los lunes al sol’, de Fernando León de Aranoa e Ignacio de él Moral – Teatro Rosalía de Castro
Domingo 14 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 11.30 y 13.00 — Ciclo Bebescena: Conchas Teatro y Marionetas de Mandrágora — Centro Sociocultural Ágora
- 19.30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita
- 20.30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
Lunes 15 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19.30 – Actuaciones de corales: Sporting Club Casino – Soportales de María Pita
- 20.30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita
Martes 16 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19.30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Hojas Nuevas – Soportales de María Pita
- 20.00 – Concierto de la Orquesta de Cámara Gallega – Teatro Rosalía de Castro
- 20.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
Miércoles 17 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
- 19.00 — Concierto de la banda del Conservatorio Superior de Música — Centro Sociocultural Ágora
- 19.00 — Concierto de Nadal de las Fuerzas Armadas — Teatro Colón
- 19.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
- 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportales de María Pita
Jueves 18 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19.00 — Gala benéfica ‘Ecos de Esperanza’ — Centro Sociocultural Ágora
- 19.30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Hojas Nuevas – Soportales de María Pita
- 20.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
Viernes 19 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 15.00 – La Casa de los Juguetes: Bingo de Nadal – OMIC
- 15.15 – La Casa de los Juguetes: Den-den Daiko con desecho (4-5 años) – OMIC
- 16.05 – La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (6-7-8 años) – OMIC
- 16.55 – La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (9-10 años) – OMIC
- 17.45 – La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos – OMIC
- 20.00 — Ágora Comedia: Álvaro Casares — Centro Sociocultural Ágora
- 20.30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita
- 20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Hoy en el estrenamos’ – Teatro Rosalía de Castro
Domingo 21 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 12.00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña
- 12.15 — Concierto de Nadal de la Banda Municipal de Música de A Coruña — Teatro Colón
- 16.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Pescadores
- 17.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC A Silva y El Birloque
- 19.00 — Gran Noche del Folclore — Teatro Colón
- – Actuaciones de corales: Asociación Cultural Tres por Cuatro – Soportales de María Pita
- 20.30 – Actuaciones de corales: Coro Ludus Tonalis – Soportales de María Pita
Lunes 22 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 10.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Santa Lucía
- 11.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Sagrada Familia
- 19.30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
- 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Coro Vocalisse – Soportales de María Pita
Martes 23 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 16.30 y 19.00 – Mi primer festival – Teatro Colón
- 19.30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
- 20.00 – XXXIV Certamen de Música de Nadal Ciudad de A Coruña – Palacio de la Ópera
- 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapassón – Soportales de María Pita
- 20.30 — Festival de Nadal ICUS — Centro Sociocultural Ágora
Miércoles 24 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- Viernes 26 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 15.00 – La Casa de los Juguetes: El Juego del Regalo – OMIC
- 15.15 – La Casa de los Juguetes: Rana papamoscas reciclada (4-5 años) – OMIC
- 16.05 – La Casa de los Juguetes: Jardinería sostenible (6-7-8 años) – OMIC
- 16.55 – La Casa de los Juguetes: Jardinería sostenible (9-10 años) – OMIC
- 17.45 – La Casa de los Juguetes: Dibujo colaborativo – OMIC
- 18.00 — Ciclo de Títeres: El Ratón Pérez — Fórum Metropolitano
- 20.00 – Folk en el Colón: Carlos Núñez. 30 aniversario ‘A Hermandad de las Estrellas’ – Teatro Colón
Sábado 27 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 11.00 — La Casa de los Juguetes: Scape Room: Salvar la Navidad — OMIC
- 11.15 — La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (taller) — OMIC
- 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
- 12.00 — Visita guiada a la muestra ‘Xavier. Momentos naturales’, del artista Xavier Vilató — Quiosco Alfonso
- 12.00 – Visita guiada al Museo Arqueológico del Castelo de San Antón – Castelo de San Antón
- 12.05 — La Casa de los Juguetes: Árboles de Navidad sostenibles (taller) — OMIC
- 12.55 — La Casa de los Juguetes: Portatodo de Tetrabrick (taller) — OMIC
- 13-45 — La Casa de los Juguetes: La Nariz de Rodolfo — OMIC
- 16.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Castrillón
- 17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Monelos
- 18.00 — Ciclo de Títeres: Las Almohadas Soñadoras — Fórum Metropolitano
- 18.00 y 20.30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón
- 20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Crisálida’, de Juan Rodríguez y Laura Sarasola – Teatro Rosalía de Castro
Domingo 28 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 12.00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña
- 16.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Eirís
- 17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Sano Diego
- 18.00 — Ciclo de Títeres: De Vilatriste a Vilalegre — Fórum Metropolitano
- 18.00 y 20.30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón
- 19.30 – Actuación de Cantigas da Terra – Soportales de María Pita
Lunes 29 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 16.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Elviña
- 17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Palavea
- 18.00 — Ciclo de Títeres: Tita — Fórum Metropolitano
- 19.00 y 21.30 – Esfinter 5 – Teatro Colón
Martes 30 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Monte Alto
- 18.00 — Ciclo de Títeres: El Apalpador contra lo ladrón de juguetes — Fórum Metropolitano Miércoles 31 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita.
Viernes 2 de enero
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 15.00 – La Casa de los Juguetes: Scape Room: Bingo de Nadal – OMIC
- 15.15 – La Casa de los Juguetes: Postales de Reis (4-5 años) – OMIC
- 16.05 – La Casa de los Juguetes: Postales de Reis (6-7-8 años) – OMIC
- 16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Os Rosales
- 16.55 – La Casa de los Juguetes: Postales de Reis (9-10 años) – OMIC
- 17.00 — Visita de los Reyes Magos a las Bibliotecas — Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto
- 17.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Novoboandanza
- 17.45 – La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos – OMIC
- De 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita
Sábado 3 de enero
- De 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita
- 11.00 — La Casa de los Juguetes: Bingo de Nadal — OMIC
- 11.15 — La Casa de los Juguetes: Postales de Reis (taller) — OMIC
- 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
- 12.00 — Visita guiada a la muestra ‘Xavier. Momentos naturales’, del artista Xavier Vilató — Quiosco Alfonso (i) ● 12.05 — La Casa de los Juguetes: Jardinería sostenible (taller) — OMIC
- 12.55 — La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (taller) — OMIC
- 13-45 — La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos — OMIC
- 16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Los Mallos
- 17.00 — Visita de los Reyes Magos a las asociaciones vecinales — O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bienes
- 18.00 y 20.30 – Reinventio – Teatro Colón
- 18.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Nuevo Mesoiro
Domingo 4 de enero
- De 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita
- 16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Ciudad Vieja Nota de Prensa 18
- 17.00 — Visita de los Reyes Magos a las asociaciones vecinales — Nostián, Barrio de las Flores y Mesoiro y Vío
- 17.30 — Visita de los Reyes Magos — CC San Pedro de Visma
- 18.00 – Reinventio – Teatro Colón
Lunes 5 de enero
- 17.00 – Cabalgata de Reyes Magos