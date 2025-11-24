Mi cuenta

A Coruña

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Redacción
24/11/2025 18:55
A Coruña ya se prepara, un año más, para la Navidad

Desde este viernes 28, en el que Bebeto encenderá el alumbrado navideño de la ciudad, hasta la tradicional cabalgata de Reyes del 5 de enero, A Coruña vivirá más de un mes inmersa en la magia y el ecanto propios de esta época del año. Habrá actos y eventos para todos, en un programa cargado de citas.

Esta es la programación completa de la Navidad de A Coruña 2025

Viernes 28 de noviembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 19.00 – Encendido de las luces de Nadal – Plaza de María Pita
  • 20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Yo suelo quiero irme a Francia’, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro * 

Sábado 29 de noviembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
  • 20.00 – Ciclo Músicas Posiveis: La hace Alvela – Teatro Colón (i)
  • 20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Yo suelo quiero irme a Francia’, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro 

Domingo 30 de noviembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 20.00 – Concierto de Lanas Pedazos – Teatro Colón 

Lunes 1 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita 

Martes 2 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo María Pita — Casa Museo María Pita 

Miércoles 3 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso 

Jueves 4 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 15.00 – La Casa de los Juguetes: El Juego del Regalo – OMIC
  • 15.15 – La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (4-5 años) – OMIC
  • 16.05 – La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (6-7-8 años) – OMIC
  • 16.55 – La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (9-10 años) – OMIC
  • 17.45 – La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos – OMIC
  • 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Casares Quiroga — Casa Museo Casares Quiroga 

Viernes 5 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 15.00 – La Casa de los Juguetes: Scape Room: Salva la Navidad – OMIC
  • 15.15 – La Casa de los Juguetes: Den-den Daiko con desecho (4-5 años) – OMIC
  • 16.05 – La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (6-7-8 años) – OMIC
  • 16.55 – La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (9-10 años) – OMIC
  • 17.45 – La Casa de los Juguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC
  • 9.00 – Temporada Lírica: Pelleas et Melisande de C. Debussy – Teatro Colón 
  • 20.30 – TRC Danza: ‘Xavier a través de mí’ – Teatro Rosalía de Castro 

Sábado 6 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
  • 19.00 — Concierto de la Trova Coruñesa — Teatro Colón 

Domingo 7 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 19.00 — Coral Iglesia Evangélica de Marín: ‘Celebra el regalo navideño’ — Teatro Colón 

Lunes 8 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 20.00 — Poetas Dice(n)versos: María Negroni y Noelia Gómez — Centro Sociocultural Ágora 

Martes 9 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 17.00 — Los Bolechas. La mujer orquesta — Centro Sociocultural Ágora 

Miércoles 10 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
  • 20.00 — Obra teatral ‘Las formas del amor (Risas y reflexiones sobre las relacions de pareja)’ — Centro Sociocultural Ágora
  • 20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón 

Jueves 11 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 17.00 — XXV Encuentro de corales ‘Música en el Nadal’ — Centro Sociocultural Ágora
  • 20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón 

Viernes 12 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 15.00 — La Casa de los Juguetes: Scape Room: Salva la Navidad — OMIC
  • 15.15 — La Casa de los Juguetes: Adornos de Navidad Sostenibles (4-5 años) — OMIC
  • 16.05 — La Casa de los Juguetes: Adornos de Navidad Sostenibles (6-7-8 años) — OMIC
  • 16.55 — La Casa de los Juguetes: Adornos de Navidad Sostenibles (9-10 años) — OMIC 
  • 17.45 — La Casa de los Juguetes: Bingo de Nadal — OMIC
  • 19.00 – Apertura del Belén Municipal – Palacio Municipal de María Pita
  • 19.30 — Festival benéfico ‘25 años de danza’ a favor de la Cocina Económica — Centro Sociocultural Ágora
  • 20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón 
  • 20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Los lunes al sol’, de Fernando León de Aranoa e Ignacio de él Moral – Teatro Rosalía de Castro
  • 21.30 — Concierto de Sin Senra — Coliseum 

 Sábado 13 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 11.00 — La Casa de los Juguetes: Bingo de Nadal — OMIC
  • 11.15 — La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (taller) — OMIC
  • 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
  • 12.05 — La Casa de los Juguetes: Adornos de Navidad Sostenibles (taller) — OMIC
  • 12.55 — La Casa de los Juguetes: Portatodo de Tetrabrick (taller) — OMIC
  • 13-45 — La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos — OMIC
  • 20.00 — Concierto de David Bisbal — Coliseum
  • 20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Los lunes al sol’, de Fernando León de Aranoa e Ignacio de él Moral – Teatro Rosalía de Castro

Domingo 14 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 11.30 y 13.00 — Ciclo Bebescena: Conchas Teatro y Marionetas de Mandrágora — Centro Sociocultural Ágora
  • 19.30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita 

Lunes 15 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 19.30 – Actuaciones de corales: Sporting Club Casino – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita 

Martes 16 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 19.30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Hojas Nuevas – Soportales de María Pita
  • 20.00 – Concierto de la Orquesta de Cámara Gallega – Teatro Rosalía de Castro
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita 

Miércoles 17 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
  • 19.00 — Concierto de la banda del Conservatorio Superior de Música — Centro Sociocultural Ágora
  • 19.00 — Concierto de Nadal de las Fuerzas Armadas — Teatro Colón
  • 19.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportales de María Pita 

Jueves 18 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 19.00 — Gala benéfica ‘Ecos de Esperanza’ — Centro Sociocultural Ágora
  • 19.30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Hojas Nuevas – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita 

Viernes 19 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 15.00 – La Casa de los Juguetes: Bingo de Nadal – OMIC
  • 15.15 – La Casa de los Juguetes: Den-den Daiko con desecho (4-5 años) – OMIC
  • 16.05 – La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (6-7-8 años) – OMIC
  • 16.55 – La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (9-10 años) – OMIC
  • 17.45 – La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos – OMIC
  • 20.00 — Ágora Comedia: Álvaro Casares — Centro Sociocultural Ágora
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Hoy en el estrenamos’ – Teatro Rosalía de Castro 

Domingo 21 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 12.00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña
  • 12.15 — Concierto de Nadal de la Banda Municipal de Música de A Coruña — Teatro Colón
  • 16.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Pescadores
  •  17.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC A Silva y El Birloque
  • 19.00 — Gran Noche del Folclore — Teatro Colón
  • – Actuaciones de corales: Asociación Cultural Tres por Cuatro – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Coro Ludus Tonalis – Soportales de María Pita 

Lunes 22 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 10.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Santa Lucía
  • 11.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Sagrada Familia
  • 19.30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Coro Vocalisse – Soportales de María Pita 

Martes 23 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 16.30 y 19.00 – Mi primer festival – Teatro Colón 
  •  19.30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
  • 20.00 – XXXIV Certamen de Música de Nadal Ciudad de A Coruña – Palacio de la Ópera
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapassón – Soportales de María Pita
  • 20.30 — Festival de Nadal ICUS — Centro Sociocultural Ágora 

Miércoles 24 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • Viernes 26 de diciembre
  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 15.00 – La Casa de los Juguetes: El Juego del Regalo – OMIC
  • 15.15 – La Casa de los Juguetes: Rana papamoscas reciclada (4-5 años) – OMIC
  • 16.05 – La Casa de los Juguetes: Jardinería sostenible (6-7-8 años) – OMIC
  • 16.55 – La Casa de los Juguetes: Jardinería sostenible (9-10 años) – OMIC
  • 17.45 – La Casa de los Juguetes: Dibujo colaborativo – OMIC
  • 18.00 — Ciclo de Títeres: El Ratón Pérez — Fórum Metropolitano
  • 20.00 – Folk en el Colón: Carlos Núñez. 30 aniversario ‘A Hermandad de las Estrellas’ – Teatro Colón 

Sábado 27 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 11.00 — La Casa de los Juguetes: Scape Room: Salvar la Navidad — OMIC
  • 11.15 — La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (taller) — OMIC
  • 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
  • 12.00 — Visita guiada a la muestra ‘Xavier. Momentos naturales’, del artista Xavier Vilató — Quiosco Alfonso
  • 12.00 – Visita guiada al Museo Arqueológico del Castelo de San Antón – Castelo de San Antón
  • 12.05 — La Casa de los Juguetes: Árboles de Navidad sostenibles (taller) — OMIC
  • 12.55 — La Casa de los Juguetes: Portatodo de Tetrabrick (taller) — OMIC
  • 13-45 — La Casa de los Juguetes: La Nariz de Rodolfo — OMIC
  • 16.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Castrillón
  •  17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Monelos
  • 18.00 — Ciclo de Títeres: Las Almohadas Soñadoras — Fórum Metropolitano
  • 18.00 y 20.30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón
  • 20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Crisálida’, de Juan Rodríguez y Laura Sarasola – Teatro Rosalía de Castro 

Domingo 28 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 12.00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña
  • 16.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Eirís
  • 17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Sano Diego
  • 18.00 — Ciclo de Títeres: De Vilatriste a Vilalegre — Fórum Metropolitano
  • 18.00 y 20.30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón
  • 19.30 – Actuación de Cantigas da Terra – Soportales de María Pita 

Lunes 29 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 16.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Elviña
  • 17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Palavea
  • 18.00 — Ciclo de Títeres: Tita — Fórum Metropolitano 
  • 19.00 y 21.30 – Esfinter 5 – Teatro Colón 

Martes 30 de diciembre 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Monte Alto
  • 18.00 — Ciclo de Títeres: El Apalpador contra lo ladrón de juguetes — Fórum Metropolitano Miércoles 31 de diciembre
  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita. 

Viernes 2 de enero 

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
  • 15.00 – La Casa de los Juguetes: Scape Room: Bingo de Nadal – OMIC
  • 15.15 – La Casa de los Juguetes: Postales de Reis (4-5 años) – OMIC
  • 16.05 – La Casa de los Juguetes: Postales de Reis (6-7-8 años) – OMIC
  • 16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Os Rosales
  • 16.55 – La Casa de los Juguetes: Postales de Reis (9-10 años) – OMIC
  • 17.00 — Visita de los Reyes Magos a las Bibliotecas — Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto
  • 17.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Novoboandanza
  • 17.45 – La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos – OMIC
  • De 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita 

Sábado 3 de enero 

  • De 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita
  • 11.00 — La Casa de los Juguetes: Bingo de Nadal — OMIC
  • 11.15 — La Casa de los Juguetes: Postales de Reis (taller) — OMIC
  • 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
  • 12.00 — Visita guiada a la muestra ‘Xavier. Momentos naturales’, del artista Xavier Vilató — Quiosco Alfonso (i) ● 12.05 — La Casa de los Juguetes: Jardinería sostenible (taller) — OMIC
  • 12.55 — La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (taller) — OMIC
  • 13-45 — La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos — OMIC
  • 16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Los Mallos
  • 17.00 — Visita de los Reyes Magos a las asociaciones vecinales — O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bienes
  • 18.00 y 20.30 – Reinventio – Teatro Colón 
  • 18.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Nuevo Mesoiro 

Domingo 4 de enero 

  • De 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita
  • 16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Ciudad Vieja Nota de Prensa 18
  • 17.00 — Visita de los Reyes Magos a las asociaciones vecinales — Nostián, Barrio de las Flores y Mesoiro y Vío
  • 17.30 — Visita de los Reyes Magos — CC San Pedro de Visma
  • 18.00 – Reinventio – Teatro Colón 

Lunes 5 de enero 

  • 17.00 – Cabalgata de Reyes Magos

