A Coruña ya se prepara, un año más, para la Navidad

Desde este viernes 28, en el que Bebeto encenderá el alumbrado navideño de la ciudad, hasta la tradicional cabalgata de Reyes del 5 de enero, A Coruña vivirá más de un mes inmersa en la magia y el ecanto propios de esta época del año. Habrá actos y eventos para todos, en un programa cargado de citas.

Esta es la programación completa de la Navidad de A Coruña 2025

Viernes 28 de noviembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19.00 – Encendido de las luces de Nadal – Plaza de María Pita

20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Yo suelo quiero irme a Francia’, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro *

Sábado 29 de noviembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso

20.00 – Ciclo Músicas Posiveis: La hace Alvela – Teatro Colón (i)

20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Yo suelo quiero irme a Francia’, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro

Domingo 30 de noviembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

20.00 – Concierto de Lanas Pedazos – Teatro Colón

Lunes 1 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

Martes 2 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19.00 — Visita guiada a la Casa Museo María Pita — Casa Museo María Pita

Miércoles 3 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso

Jueves 4 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15.00 – La Casa de los Juguetes: El Juego del Regalo – OMIC

15.15 – La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (4-5 años) – OMIC

16.05 – La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (6-7-8 años) – OMIC

16.55 – La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (9-10 años) – OMIC

17.45 – La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos – OMIC

19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Casares Quiroga — Casa Museo Casares Quiroga

Viernes 5 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15.00 – La Casa de los Juguetes: Scape Room: Salva la Navidad – OMIC

15.15 – La Casa de los Juguetes: Den-den Daiko con desecho (4-5 años) – OMIC

16.05 – La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (6-7-8 años) – OMIC

16.55 – La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (9-10 años) – OMIC

17.45 – La Casa de los Juguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC

9.00 – Temporada Lírica: Pelleas et Melisande de C. Debussy – Teatro Colón

20.30 – TRC Danza: ‘Xavier a través de mí’ – Teatro Rosalía de Castro

Sábado 6 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso

19.00 — Concierto de la Trova Coruñesa — Teatro Colón

Domingo 7 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19.00 — Coral Iglesia Evangélica de Marín: ‘Celebra el regalo navideño’ — Teatro Colón

Lunes 8 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

20.00 — Poetas Dice(n)versos: María Negroni y Noelia Gómez — Centro Sociocultural Ágora

Martes 9 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

17.00 — Los Bolechas. La mujer orquesta — Centro Sociocultural Ágora

Miércoles 10 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso

20.00 — Obra teatral ‘Las formas del amor (Risas y reflexiones sobre las relacions de pareja)’ — Centro Sociocultural Ágora

20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón

Jueves 11 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

17.00 — XXV Encuentro de corales ‘Música en el Nadal’ — Centro Sociocultural Ágora

20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón

Viernes 12 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15.00 — La Casa de los Juguetes: Scape Room: Salva la Navidad — OMIC

15.15 — La Casa de los Juguetes: Adornos de Navidad Sostenibles (4-5 años) — OMIC

16.05 — La Casa de los Juguetes: Adornos de Navidad Sostenibles (6-7-8 años) — OMIC

16.55 — La Casa de los Juguetes: Adornos de Navidad Sostenibles (9-10 años) — OMIC

17.45 — La Casa de los Juguetes: Bingo de Nadal — OMIC

19.00 – Apertura del Belén Municipal – Palacio Municipal de María Pita

19.30 — Festival benéfico ‘25 años de danza’ a favor de la Cocina Económica — Centro Sociocultural Ágora

20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón

20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Los lunes al sol’, de Fernando León de Aranoa e Ignacio de él Moral – Teatro Rosalía de Castro

21.30 — Concierto de Sin Senra — Coliseum

Sábado 13 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

11.00 — La Casa de los Juguetes: Bingo de Nadal — OMIC

11.15 — La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (taller) — OMIC

12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso

12.05 — La Casa de los Juguetes: Adornos de Navidad Sostenibles (taller) — OMIC

12.55 — La Casa de los Juguetes: Portatodo de Tetrabrick (taller) — OMIC

13-45 — La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos — OMIC

20.00 — Concierto de David Bisbal — Coliseum

20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Los lunes al sol’, de Fernando León de Aranoa e Ignacio de él Moral – Teatro Rosalía de Castro

Domingo 14 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

11.30 y 13.00 — Ciclo Bebescena: Conchas Teatro y Marionetas de Mandrágora — Centro Sociocultural Ágora

19.30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita

20.30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita

Lunes 15 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19.30 – Actuaciones de corales: Sporting Club Casino – Soportales de María Pita

20.30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita

Martes 16 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19.30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Hojas Nuevas – Soportales de María Pita

20.00 – Concierto de la Orquesta de Cámara Gallega – Teatro Rosalía de Castro

20.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita

Miércoles 17 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso

19.00 — Concierto de la banda del Conservatorio Superior de Música — Centro Sociocultural Ágora

19.00 — Concierto de Nadal de las Fuerzas Armadas — Teatro Colón

19.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita

20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportales de María Pita

Jueves 18 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19.00 — Gala benéfica ‘Ecos de Esperanza’ — Centro Sociocultural Ágora

19.30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Hojas Nuevas – Soportales de María Pita

20.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita

Viernes 19 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15.00 – La Casa de los Juguetes: Bingo de Nadal – OMIC

15.15 – La Casa de los Juguetes: Den-den Daiko con desecho (4-5 años) – OMIC

16.05 – La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (6-7-8 años) – OMIC

16.55 – La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (9-10 años) – OMIC

17.45 – La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos – OMIC

20.00 — Ágora Comedia: Álvaro Casares — Centro Sociocultural Ágora

20.30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita

20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Hoy en el estrenamos’ – Teatro Rosalía de Castro

Domingo 21 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

12.00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña

12.15 — Concierto de Nadal de la Banda Municipal de Música de A Coruña — Teatro Colón

16.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Pescadores

17.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC A Silva y El Birloque

19.00 — Gran Noche del Folclore — Teatro Colón

– Actuaciones de corales: Asociación Cultural Tres por Cuatro – Soportales de María Pita

20.30 – Actuaciones de corales: Coro Ludus Tonalis – Soportales de María Pita

Lunes 22 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

10.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Santa Lucía

11.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Sagrada Familia

19.30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita

20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Coro Vocalisse – Soportales de María Pita

Martes 23 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

16.30 y 19.00 – Mi primer festival – Teatro Colón

19.30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita

20.00 – XXXIV Certamen de Música de Nadal Ciudad de A Coruña – Palacio de la Ópera

20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapassón – Soportales de María Pita

20.30 — Festival de Nadal ICUS — Centro Sociocultural Ágora

Miércoles 24 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

Viernes 26 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15.00 – La Casa de los Juguetes: El Juego del Regalo – OMIC

15.15 – La Casa de los Juguetes: Rana papamoscas reciclada (4-5 años) – OMIC

16.05 – La Casa de los Juguetes: Jardinería sostenible (6-7-8 años) – OMIC

16.55 – La Casa de los Juguetes: Jardinería sostenible (9-10 años) – OMIC

17.45 – La Casa de los Juguetes: Dibujo colaborativo – OMIC

18.00 — Ciclo de Títeres: El Ratón Pérez — Fórum Metropolitano

20.00 – Folk en el Colón: Carlos Núñez. 30 aniversario ‘A Hermandad de las Estrellas’ – Teatro Colón

Sábado 27 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

11.00 — La Casa de los Juguetes: Scape Room: Salvar la Navidad — OMIC

11.15 — La Casa de los Juguetes: Postales de Nadal (taller) — OMIC

12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso

12.00 — Visita guiada a la muestra ‘Xavier. Momentos naturales’, del artista Xavier Vilató — Quiosco Alfonso

12.00 – Visita guiada al Museo Arqueológico del Castelo de San Antón – Castelo de San Antón

12.05 — La Casa de los Juguetes: Árboles de Navidad sostenibles (taller) — OMIC

12.55 — La Casa de los Juguetes: Portatodo de Tetrabrick (taller) — OMIC

13-45 — La Casa de los Juguetes: La Nariz de Rodolfo — OMIC

16.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Castrillón

17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Monelos

18.00 — Ciclo de Títeres: Las Almohadas Soñadoras — Fórum Metropolitano

18.00 y 20.30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón

20.30 – Ciclo Principal de Otoño: ‘Crisálida’, de Juan Rodríguez y Laura Sarasola – Teatro Rosalía de Castro

Domingo 28 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

12.00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña

16.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Eirís

17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Sano Diego

18.00 — Ciclo de Títeres: De Vilatriste a Vilalegre — Fórum Metropolitano

18.00 y 20.30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón

19.30 – Actuación de Cantigas da Terra – Soportales de María Pita

Lunes 29 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

16.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Elviña

17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Palavea

18.00 — Ciclo de Títeres: Tita — Fórum Metropolitano

19.00 y 21.30 – Esfinter 5 – Teatro Colón

Martes 30 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Monte Alto

18.00 — Ciclo de Títeres: El Apalpador contra lo ladrón de juguetes — Fórum Metropolitano Miércoles 31 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita.

Viernes 2 de enero

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15.00 – La Casa de los Juguetes: Scape Room: Bingo de Nadal – OMIC

15.15 – La Casa de los Juguetes: Postales de Reis (4-5 años) – OMIC

16.05 – La Casa de los Juguetes: Postales de Reis (6-7-8 años) – OMIC

16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Os Rosales

16.55 – La Casa de los Juguetes: Postales de Reis (9-10 años) – OMIC

17.00 — Visita de los Reyes Magos a las Bibliotecas — Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto

17.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Novoboandanza

17.45 – La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos – OMIC

De 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita

Sábado 3 de enero

De 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita

11.00 — La Casa de los Juguetes: Bingo de Nadal — OMIC

11.15 — La Casa de los Juguetes: Postales de Reis (taller) — OMIC

12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso

12.00 — Visita guiada a la muestra ‘Xavier. Momentos naturales’, del artista Xavier Vilató — Quiosco Alfonso (i) ● 12.05 — La Casa de los Juguetes: Jardinería sostenible (taller) — OMIC

12.55 — La Casa de los Juguetes: Portacores con desecho (taller) — OMIC

13-45 — La Casa de los Juguetes: Cuentacuentos — OMIC

16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Los Mallos

17.00 — Visita de los Reyes Magos a las asociaciones vecinales — O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bienes

18.00 y 20.30 – Reinventio – Teatro Colón

18.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Nuevo Mesoiro

Domingo 4 de enero

De 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita

16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Ciudad Vieja Nota de Prensa 18

17.00 — Visita de los Reyes Magos a las asociaciones vecinales — Nostián, Barrio de las Flores y Mesoiro y Vío

17.30 — Visita de los Reyes Magos — CC San Pedro de Visma

18.00 – Reinventio – Teatro Colón

Lunes 5 de enero