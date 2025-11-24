Gadis reúne 220.000 kilos de comida durante La Gran Recogida para bancos de alimentos

Recogida de alimentos en un Gadis Gadisa

Gadis anuncia que ha reunido 220.000 kilos de alimentos y 82.331 euros en el marco de la campaña solidaria La Gran Recogida que promueve la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en todo el territorio nacional. Esta ayuda la repartirá entre los 12 bancos de alimentos de Galicia y Castilla y León con los que colabora de forma habitual.

La compañía del sector de alimentación explica que mantiene un compromiso “con las personas y con las familias en situación de vulnerabilidad”, por lo que decidió participar en esta iniciativa.

Los clientes tenían la opción de entregar la comida no perecedera y productos de higiene o la de realizar un donativo económico al pasar por caja.

“La respuesta solidaria ha sido muy positiva. Como siempre, nuestros clientes han mostrado su generosidad y su implicación con las personas que más lo necesitan. Un gesto que queremos agradecer, así como la presencia de voluntarios en los puntos de venta”, asegura.