El presente de la ESN, un refugio para más de 700 alumnos de Erasmus en A Coruña

La presidenta de la asociación, Sara Gallardo, (abajo a la derecha) junto a otros representantes de la entidad coruñesa Cedida

Salir de la zona de confort para afrontar un nuevo reto en otro país, o incluso en otro continente, no siempre es tarea sencilla. Y es que, sobre todo en los primeros días, semanas o meses, el proceso de adaptación puede convertirse en toda una pesadilla si no se dan los factores necesarios. Para facilitar todo este proceso, la Erasmus Student Network (ESN) apareció en la vida de los estudiantes. Fundada en 1989 y presente en 520 instituciones de 42 países de todo el mundo, es una de las asociaciones que más fomentan el intercambio de alumnos en países, prestándoles apoyo en su estancia en el extranjero con el objetivo de que disfruten, de la mejor manera posible, de la experiencia internacional.

A Coruña es una de esas ciudades españolas en las que cada año aterrizan en su ciudad centenares de Erasmus procedentes de diferentes países del mundo para cursar sus estudios de grado o máster. Por ello, la ESN decidió estar presente ya desde 2013. Su nueva presidenta, Sara Gallardo, ahonda en la realidad de una entidad que actúa como refugio de unos 700 estudiantes internacionales en A Coruña.

En su caso, Gallardo asumió el cargo de la institución hace “un mes y medio escaso” después de casi tres años como una de las coordinadoras de la entidad. “Yo empecé hace casi tres años tras finalizar mi experiencia de Erasmus. Me fui a Macedonia del Norte y allí no existía nada de esto. Cuando llegué aquí, descubrí a raíz de un correo de la Universidad de A Coruña lo que era la ESN y me di cuenta de que hubiera agradecido tener algo así, y que, de alguna forma, podría permitirme seguir en contacto con gente de Erasmus en todo el mundo”, comenta.

Desde este inicio de curso, compagina su trabajo como entrenadora de natación con la directiva de la ESN en A Coruña. Aunque solo lo podrá hacer como máximo tres años más, ya que los 30 es la edad límite para formar parte de la asociación internacional. “En este cuatrimestre tenemos más de 300 afiliados. Esperamos incluso superar las cifras para el próximo”, explica Gallardo, quien también asegura que, aunque la pandemia hizo mucho daño en cuanto al número de alumnos, “estamos progresando adecuadamente”. En cuanto a la procedencia de los estudiantes, la presidenta asegura que la mayoría son italianos, aunque “últimamente hay bastantes de América, sobre todo de México”.

De esta forma, considera que la mayoría de los Erasmus conocen la ESN antes de llegar a la urbe herculina. “Normalmente ya les hablan de nosotros en sus universidades. En nuestro caso, hacemos mucho trabajo previo para ayudarles, como en el tema de las convalidaciones, el transporte, el idioma o incluso la búsqueda de piso. Intentamos darles el camino fácil, por así decirlo”, incide la recién nombrada presidenta de la Erasmus Student Network de A Coruña.

De hecho, en el caso de los pisos es donde suelen tener el mayor problema. “Nosotros estamos asociados con una inmobiliaria. Ellos nos ayudan en base al presupuesto y nos asesoran un poco. Les damos algo fiable donde ellos puedan vivir. Nos hemos encontrado con situaciones donde les timan. De alguna manera, nosotros estamos para ayudar a que estén tranquilos”.

También actividades

Si por algo se caracteriza una estancia Erasmus es por la gran cantidad de nuevas experiencias que pueden vivir, a miles de kilómetros de su casa, los estudiantes de intercambio. Para ello, la ESN también tiene su oferta de ocio: “Los martes, por ejemplo, tenemos el ‘Martes de Tapas’, donde cada semana frecuentamos un establecimiento hostelero diferente. También organizamos algo de deporte, con partidos de fútbol de pádel o incluso yoga”, dice. No obstante, también se organizan viajes: “Hacemos varias rutas en las que en un fin de semana visitamos distintas partes de Galicia como la Costa da Morte, Sanxenxo, Combarro o Pontevedra; y también por Portugal, aunque como máximo suelen ser cinco días”. Así, cada año se organizan reuniones de ESN España en distintos puntos de la geografía nacional como Ibiza o Valencia, entre otros.

Desde la ESN, también intentan contribuir en sus eventos con organizaciones sociales. “Buscamos siempre hablar con alguna asociación como el Banco de Alimentos. Normalmente organizamos un evento y decimos que por cada consumición, hay que depositar un kilo de algún alimento. Es como una excusa solidaria”, expresa Gallardo.