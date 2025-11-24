El fallo del concurso del diseño de la fachada marítima de A Coruña se notificará "en otoño de 2026"

Vistas del Puerto de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha anunciado que el fallo del concurso internacional para la redacción del plan que definirá los futuros usos de los muelles interiores del puerto de la ciudad herculina se notificará en "otoño del año 2026". Será "en otoño de 2027" cuando se presente el Máster Plan de quien haya sido seleccionado, ha añadido.

Lo ha hecho a preguntas de los periodistas sobre este asunto tras la presentación de la programación de Navidad. "Ahora, hay que analizar detenidamente, por parte de una comisión independiente, esas candidaturas que se han presentado al concurso", ha expuesto.

Cuestionada también por su intervención, junto al presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, en la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos celebrada la semana pasada en Nueva York, la regidora ha destacado que su participación ha sido "tremendamente productiva para la ciudad".

"Han sido jornadas de trabajo intensas en las que hemos aprendido mucho y hemos visto otros desarrollos", ha explicado respecto a un "aprendizaje" para afrontar retos de "cara al futuro del puerto" de A Coruña.

Entre ellos, ha destacado compatibilizar usos portuarios, económicos, actividad pesquera, transporte mercancías, de viajeros y cruceros, así como la posibilidad de generar espacios de uso residencial en las zonas costeras.