El componente gallego que tendrá el nuevo estadio del Valencia

Piezas fabricadas por Horta Coslada Valencia CF

La construcción del Nou Mestalla, el nuevo estadio en el que jugará sus partidos de fútbol el Valencia, se retomó este año. Este pasado domingo, el club anunció que los pilares de acero que sujetarán la cubierta, de 38 metros de largo, ya están en camino. En concreto, han iniciado su viaje desde Galicia.

Estas estructuras han sido fabricadas por la empresa Horta Coslada, que cuenta con una importante factoría en el polígono de Sabón, en Arteixo, en el mismo parque empresarial en el que se ubica la sede del gigante de la moda Inditex.

Precisamente, el equipo valenciano ha difundido en redes sociales un vídeo en el que se puede ver esta instalación y cómo los camiones que transportan estos elementos circulan por la rotonda principal del polígono arteixán.

La compañía, que está especializada en el diseño, fabricación, ingeniería y montaje de todo tipo de estructuras metálicas, nació de la fusión de las empresas Horta Construcciones Metálicas, con sede en Arteixo, y la madrileña Talleres Coslada. Ha participado en múltiples proyectos, entre el que destaca la reciente reforma del estadio Santiago Bernabéu.