EL Centro Comercial de Los Rosales enciende sus luces navideñas este martes

Foto de archivo de la iluminación navideña en Los Rosales Archivo

Este martes 25 de noviembre a las 18:00 horas, con motivo del inicio de la campaña Navideña 2025, tendrá lugar el tradicional encendido de la fachada e interiores del Centro Comercial Los Rosales, donde los vecinos de los barrios de Labañou, San Roque de Afuera y Ciudad Escolar, a través de su Asociación Vecinal, serán los invitados de honor encargados de proceder al encendido y al inicio de la campaña de Navidad.

La Asociación de vecinos Francisco Rodríguez Otero, que representa a los barrios de Labañou, San Roque y Ciudad Escolar, es una asociación que desde el año 1976 viene defendiendo y trabajando por los intereses del barrio y de sus vecinos para mejorar su calidad de vida, cuyo principal objetivo es fortalecer el tejido social, fomentar la convivencia y la participación de los vecinos en los intereses comunes.

Especial relevancia tiene el nombre que la representa, como AA.VV. Francisco Rodríguez Otero, el señor Paco, nacido en el barrio de San Roque en 1898, comerciante que regentaba una tienda de ultramarinos donde siempre estaba dispuesto a fiar a aquella gente que lo necesitaba, unos valores que hoy se echan en falta, pero que dignifican a aquellas generaciones que los ostentaron y que no pueden ni deben caer en el olvido.

Para la ocasión habrá un stand delante del árbol de Navidad que preside el interior del centro comercial. Estará presente la presidenta de la asociación Felisa Pérez y del director del centro comercial Juan Carlos Losada que acompañados de otros miembros de la junta directiva y varios personajes navideños repartirán caramelos entre los asistentes acompañados de los primeros villancicos.

A continuación, comenzará una programación de eventos y actividades que tendrán lugar entre el 28 de noviembre y el 5 de enero de 2026, donde se desarrollarán durante 30 días actividades con talleres Navideños, magia, música, espectáculos y muchas más actividades, además de grandes sorpresas sobre todo para el público infantil.

Por supuesto que tampoco faltará la visita de Papá Noel, ni de alguno de los Reyes Magos acompañado de su paje real.

Como colofón final, el viernes 26 de diciembre será el turno, por tercer año, del “Fin de Año Infantil”, para que los niños Coruñeses despidan el año por todo lo alto.