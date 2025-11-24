Mi cuenta

A Coruña

Diego González Rivas destaca la impresionante actividad de 25 quirófanos simultáneos en Shanghai

Belén Cebey
24/11/2025 14:00
Diego González Rivas
Diego González Rivas durante la operación en el Shanghai Pulmonary Hospital
Instagram 

El cirujano torácico español Diego González Rivas ha destacado la magnitud y eficiencia del Shanghai Pulmonary Hospital, uno de los centros de referencia mundial en cirugía torácica, donde este lunes a las 8:00 de la mañana los 25 quirófanos estaban funcionando simultáneamente.

La jornada forma parte del segundo día del programa de formación “Training of Course”, en el que González Rivas participa como docente y especialista invitado. Según explicó, en una sola jornada se prevé intervenir a 170 pacientes con cáncer de pulmón y tumores mediastínicos, una cifra que refleja el extraordinario volumen asistencial del centro.

El ritmo quirúrgico comenzó puntualmente, con todos los equipos ya operando desde primera hora. Entre los procedimientos del día destacan: 

  • Quirófano 1: cirugía por cáncer de pulmón 
  • Quirófano 2: tumor mediastínico 
  • Quirófano 3: cáncer de pulmón 
  • Quirófano 7: cáncer de pulmón
  • Quirófano asignado a González Rivas: tumor mediastínico

El especialista español adelantó que la intervención se realizará mediante cirugía robótica uniportal, una de las técnicas más innovadoras y menos invasivas dentro del ámbito torácico, que él mismo ha contribuido a popularizar a nivel internacional.

“Un timón más”, afirmó González Rivas antes de comenzar una nueva intervención, poniendo en valor tanto la capacidad organizativa del hospital como el avance tecnológico que permite llevar a cabo un volumen tan elevado de cirugías complejas en un solo día.

