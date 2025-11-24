BiciCoruña enseña como indicar grios y frenadas al pedalear por A Coruña

Usuario de BiciCoruña Archivo El Ideal Gallego

Pedalear por la ciudad puede ser una experiencia segura y fluida cuando todas las personas usuarias de la vía conocen y comunican sus movimientos. Con este objetivo, BiciCoruña ha presentado un nuevo tutorial diseñado a enseñar a los ciclistas novatos y habituales a señalizar correctamente sus giros y frenadas mientras circulan por las calles de A Coruña.

El material divulgativo, disponible desde este lunes en los canales informativos del servicio, ofrece instrucciones sencillas para que cualquier persona pueda moverse con mayor confianza y seguridad. Entre las recomendaciones detacan tres señales básicas:

Giro a la derecha: extender el brazo derecho hacia el lateral.

extender el brazo derecho hacia el lateral. Giro a la izquieda: extender el brazo izquierdo hacia el lateral.

extender el brazo izquierdo hacia el lateral. Reducir la velocidad o frenar: realizar movimientos cortos y rápidos del brazo de arriba abajo.

Desde BiciCoruña recuerdan que estas señales permiten una comunicación clara con peatones, vehículos y otros ciclistas, reduciendo así el riesgo de accidentes y mejorando la convivencia en la circulación urbana.