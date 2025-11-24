Así son los gustos de los coruñeses al comprar la Lotería de Navidad: los números de siempre, fechas especiales y tres terminaciones favoritas

Una persona consulta sus décimos de Lotería

Al margen del encendido de las luces. si hay algo que marca de forma oficial el inicio de la Navidad es el Sorteo Extraordinario de Lotería de cada 22 de diciembre. A falta de unas semanas, la venta de décimos ya va incrementado su ritmo, según las administraciones consultadas por El Ideal Gallego. "El ritmo de venta es más alto que en años anteriores. Ya tuvimos que pedir más lotería ante la demanda existente. De momento, las empresas ya tienen muchos decimos reservados y ahora hay un goteo de compra de particulares que se irá incrementando", explican desde La Barca de Oro. "Cuándo la gente cobre la paga extra, se incrementarán las ventas aún más", corroboran desde Golpe de Sorte. Pese a todo, también hay elementos que han jugado en contra de las ventas. "Mucha gente, por el buen tiempo que hizo más allá del verano, se cree que todavía falta más para la Navidad", exponen desde Tiche.

De entre las terminaciones elegidas, hay tres que destacan entre las más demandadas: el 69, el 15 y el 13. En eso coinciden prácticamente todas las administraciones consultadas. También se venden muchos números que coinciden con los códigos postales. "Los 15000 sí que son demandados, aunque no es algo fuera de lo común", señalan desde El Filón de Oro. " Nosotros teníamos el número 15007, que coincide con un código postal de A Coruña. Se agotó muy rápido, ya hace días. También es porque la terminación en siete siempre gusta mucho", afirman desde Golpe de Sorte.

Uno de los lugares con más tradición para comprar la lotería de Navidad es La Favorita. "Piden muchos números de la casa, sobre todo los terminados en 7 y 5", señalan. En la misma zona, desde la administración Cuatro Caminos, también confirman que el ritmo de ventas es elevado. "En torna al 12 o al 15 de diciembre acabamos los números. Los impares son los más vendidos", exponen.

En todo caso, la venta de décimos siempre está rodeada de anécdotas y curiosidades. "La gente siempre pide números con las fechas de acontecimientos relevantes, como la dana de Valencia o el volcán de La Palma. Además, hace tres años, en Cuarto Milenio dijeron que iba a tocar un número que teníamos nosotros y nos colapsaron el teléfono con las peticiones. Si aparece un vidente o un famoso que diga que va a tocar un numero concreto, la gente lo empieza a buscar", apuntan desde El Yunque. También es habitual que algunas personas se encaprichen de un número determinado y traten de conseguirlo aunque sea lejos de su ciudad. "Nosotros vendimos toda una serie a Sevilla", aseguran en La Florida.

Y es que, al margen de granes acontecimientos o catástrofes naturales, lo cierto es que las propias experiencias de cada persona siguen siendo lo que más decanta la balanza a la hora de elegir un décimo. "Nos piden fechas muy concretas: de un aniversario, del nacimiento de un niño o de algo que sea especial para la persona que compra", confirman desde La Diosa Fortuna, que tuvo el honor de repartir el Gordo de Navidad en 2022. En tan solo unos días, habrá una nueva oportunidad de probar suerte para todos.