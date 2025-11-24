Así será la Navidad en A Coruña

María Pita iluminada por las luces de Navidad Cedida

A Coruña ya tiene su programación completa para Navidad. Tras conocer poco a poco detalles como que el encendido correrá de la mano de la estrella deportivista Bebeto el próximo viernes, 28 de noviembre, que María Pita contará con un mercadillo de estilo centroeuropeo, que regresarán las atracciones a Méndez Núñez o que las luces homenajearán al Dépor. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, desgranó este lunes punto por punto cómo será la Navidad en la ciudad. Por lo tanto, la presentación tuvo lugar un mes antes de la Nochebuena.

El encendido será a las 19.00 horas con Bebeto y seis niños, y uno de ellos será el ganador del concurso de postales de Navidad que se hizo en los colegios junto a los cinco finalistas.

Los casi tres millones de luces led y 500 arcos estarán en los diez distritos. No en todas las calles, ya que no es posible, pero se han recogido las propuestas vecinales y ya en febrero se tenía diseñado el mapa de luces.

En María Pita habrá también coros y panxoliñas, además de un concierto de Cantigas da Terra. La programación cultural llegará a las asociaciones vecinales, centros cívicos y también al Coliseum, Ágora y Forum Metropolitano. El programa completo se dará a conocer en la web del concello y en redes sociales. Obviamente, no faltarán las visitas de Papa Noel y de los Reyes Magos.

El mercado navideño, cuyo montaje comenzó este lunes, estará abierto desde el 28 de noviembre hasta el 2 de enero. Su horario será de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 22.00, con ampliación hasta las 23.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos. La alcaldesa aseguró que espera cumplir las expectativas que hay en torno a este mercadillo de estilo centroeuropeo

