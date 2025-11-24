Mi cuenta

A Coruña

Aprobados 11,6 millones más para el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña

Ep
24/11/2025 13:44
El nuevo puerto de punta Langosteira va tomando su forma final
Obras en el Puerto Exterior
Germán Barreiros

El Consejo Rector de Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, ha aprobado una actualización del plan de inversiones con 11,6 millones de euros más para la construcción del acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña.

El Gobierno central ha informado este lunes de que los 11,6 millones, que proceden de reasignaciones de fondos europeos Next Generation, permitirán sufragar la actualización de actuaciones previstas en el desarrollo de este acceso ferroviario.

El presupuesto global necesario para llevar a cabo esta obra ronda los 160 millones.

Las obras para construir esta conexión por tren a punta Langosteira ya han superado uno de sus principales hitos: se ha completado la perforación de todos los túneles y galerías del proyecto.

En total, se han excavado 7,4 kilómetros para un acceso ferroviario que cuenta con 6,7 kilómetros de longitud total.

