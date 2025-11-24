Abanca abre una nueva etapa en Portugal tras la integración total de EuroBic

Una oficina de Abanca en Lisboa Abanca

Abanca ha anunciado este lunes que ha completado la integración de la entidad portuguesa EuroBic y da por finalizado de manera definitiva el proceso iniciado en julio del año pasado, fecha en la que se cerró el acuerdo de compraventa.

Durante esta fin de semana tuvieron lugar la integración jurídica, la migración tecnológica del negocio de EuroBic a la plataforma del banco cuyas oficinas centrales y el cambio de marca en las oficinas y cajeros. Esta eran las últimas acciones del proceso de integración que quedaban por ejecutar.

De esta manera, Abanca abre nueva etapa en Portugal con el objetivo de reforzar su posición en el mercado portugués e ibérico.

Entidad de referencia

"Esta operación nos proporciona una plataforma para seguir creciendo en Portugal de manera orgánica, posicionándonos como una entidad de referencia para las empresas y los particulares a través de un modelo de banca innovador y altamente tecnológico", indica Juan Carlos Escotet.

La de EuroBic es la integración de mayor alcance de las diez que ha realizado Abanca en el últimos diez años, acreditando su capacidad de planificación y ejecución en este tipo de operaciones.

La nueva etapa que el banco abre en Portugal también supone cambios societarios y de gobernanza. Desde este momento, la entidad presidida por Juan Carlos Escotet desarrolla su actividad en el país de forma exclusiva a través de la sociedad Abanca Portugal, S.A.

El hasta ahora responsable de Abanca en Portugal, Pedro Pimenta, será el Presidente de la Comisión Ejecutiva de la entidad resultante de la integración y máximo responsable del banco en el país.